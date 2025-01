"NEĆE BITI NI KANTI, NI KANTICA" Vučić o sankcijama NIS-u: LJudi ne treba da brinu, neće biti nikakvih nestašica

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je na RTS-u gdej e govorio o sankcijama NIS-u.

Foto: Promo

- Dobićemo papir 13. ili 15, molio sam za duže rokove, a govorili su i da sam izmislio sankcije, rekao je Vučić jasno odgovorivši da neće biti nikakvih nestašica niti poskupljenja.

- Imamo za 85 dana dovoljno dizela i benzina, ni litar da ne kupimo, ljudi ne treba da brinu, nestašica neće biti a smejali su mi se kad sam govorio o grašku...

- Mi uvozimo naftu, sirovu naftu koju prerađujemo najvećim delom u rafineriji u Pančevu. Dakle, mi ju uvozimo preko Jadranskog naftovoda, preko Omišlja, preko Hrvatske. I sada kada dođu sankcije, više to neće biti verovatno moguće. Mada sam ja razgovarao i sa Plenkovićem i mi imamo važeći ugovor. Počemo da vidimo koliko tu prostora još imamo. Samo da ljude obavestim, neće biti nikakvih nestašica - rekao je predsednik.

- Neće biti ni kanti, ni kantica - poručio je Vučić građanima.

- Sankcija će svakako biti, a samo je pitanje da li je to većinski ili kontrolni paket, a novca imamo odmah da otkupimo ruski deo, dodao je on.- Ukoliko bi se išlo u tom smeru, ne bismo prodavali drugom, to bismo kupili mi, imamo novac odmah, dodao je on upitavši Amerikance šta će onda biti kad Srbija isplati Rusima taj novac, oni će ga odmah imati za rat. Dodao je i da smatra da Amerikanci nemaju želju da kažnjavaju Srbiju.

- Ljudi ne treba da brinu, svoje rezerve ćemo da čuvamo za još gore dane, a ovo ćemo da rešavamo brzo, kazao je predsednik prethodno podsetivši da imamo najjeftiniju struju u Evropi i najjeftiniji hleb.

Naglasio je i da smo trenutno drugi po stopi rasta u Evropi a da želimo da budemo prvi.