VUČIĆ O SITUACIJI NA KiM: Kurti ne želi učešće Srpske liste, ona mu je najveći neprijatelj

PREDSEDNIKI Aleksandar Vučić osvrnuo se na sednici Vlade o situaciji na KiM.

O situaciji na KiM

- Imaćemo sve veće pritiske oko KiM, jer Kurti ne želi učešće Srpske liste do bukvalno fizičkog izbacivanja iz izbora jer je Srpsla lista za njega remetilački i neposlušni faktor dok mnoge druge iz našeg naroda pokušava da kontroliše, i u skladu sa tim mu je Srpska lista najveći neprijatelj - naveo je predsednik i sugerisao Petkoviću da treba preuzeti dodatne mere.

- Sve što su činili činili su suprotno ne samo Briselskom sporazumu, već i svim drugim sporazumima, te pokušavajte da upoznajete svetsku javnost. To isto da bude jedna od ključnih agendi u Ministarstvu spoljnih poslova. Da se bavimo Kosovom i Metohijim mnogo više nego što je to bio slučaj u prethodnim mesecima - dodao je on.