VUČIĆ O SANKCIJAMA PROTIV NIS: Apsolutno poslednja opcija mora da bude neprijateljsko preuzimanje

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se na sednici Vlade.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Ističe da imamo dobru konekciju sa novim ljudima iz Trampove administracije koji su važni po ovom pitanju.

- Ako ne uspemo, moramo sa Rusijom da razgovaramo. Apsolutno poslednja opcija mora da bude neprijateljsko preuzimanje. Kada više znamo da ne možemo da preživimo. Delim zabrinutost, sve rezerve koje imamo bi napravile haos na tržištu. Pre toga postoji bezbroj mogućnosti o kojima moramo da razgovaramo - naveo je Vučić.

Ističe da je ovo za nas veliki problem posebno u ovakvim geopolitičkim uslovima koji će doneti bezbroj problema za nas.

- Mi ako budemo išli i da platimo Rusima, pa to će im direktno završiti na ratištu. Da ne ulazimo u cenu. Bez plaćanja ja ne mogu da podnesem, mi nismo otimači i gusari, kao što na Zapadu danas otimaju Rusima imovinu, pa će jednog dana da stoje u redu da im se izvinjavaju što su to uradili, dodaje on.

Kaže i da je protiv "plenuma" u našoj zemlji.

- Ja ću sa Putinom da računam, tražiću razgovor oko svetog Jovana, kada vidim šta su moji razgovori sa novom američkom administracijom doneli - rekao je Vučić.

- Do 15. februara moramo da donesemo odluku šta ćemo sa tim.