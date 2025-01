DOSTA JE BILO ZAMAJAVANJA: Gruhonjić i Ješić stavljaju "studente" u pogon

NA novosadskom Filozofskom fakultetu upravo je održan sastanak predstavnika Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Darka Špera i Branke Dragović Savić, sa grupom studenata koje predvodi Mila Pajić, iz neformalne organizacije STAV, na kome je definisan model uključivanja studenata "u blokadi" u pitanja čisto političkog karaktera, čime se sada sasvim otvoreno potvrđuje da protesti studenata nisu motivisani "zadovoljenjem pravde" povodom tragičnog događaja na Železničkoj stanci u Novom Sadu, već je pravi i primarni cilj vaninstitucionalna smena legalno izabrane vlasti u Srbiji. Pomenuti "studenti" promovisaće javno i političku "platformu" Dinka Gruhonjića i Gorana Ješića, kako je na ovom sastanku i potvrđeno.

Foto: Printskrin-Media centar

Naime, na ovom sastanku učestvuju navodni predstavnici četiri fakulteta novosadskog univerziteta, koji treba da upute javni poziv građanima Srbije za stupanje u generalni štrajk na čitavoj teritoriji države, sa ciljem paralisanja rada i otežavanja života građana, koje bi trebalo da kulminira nasilnim demonstracijama kao što je to bio slučaj i već viđen scenario u svim obojenim revolucijama, a što i aktuelni protest manjeg dela studenata u Srbiji očigledno želi da ostvari. Da je u pitanju ideja usmerena na razbijanje Srbije ukazuje to što je plan ovog delovanja zapravo osmislio i napisao Darko Šper, višestruko potvrđeni srbomrzac i nosilac ideje o Republici Vojvodini, kome je sastanak sa studentima samo poslužio kao verifikacija teksta koji je on lično napisao, zajedno sa Dinkom Gruhonjićem - dokazanim nosiocem svih političkih aktivnosti koje imaju za cilj podelu Srbije.

Da se radi o direktnom uvlačenju studentske populacije u politička (destruktivna) dešavanja u Srbiji, nesumnjivo potvrđuje i to: da se od strane njihovih navodnih predstavnika kao datum daljeg delovanja navodi 11. januar, što se podudara sa planom Gorana Ješića da tog dana i on ozvaniči svoju platformu političkog delovanja, koja je duboko koordinirana sa Gruhonjićem i ima za cilj rušenje legalno izabranih organa vlasti naše zemlje.

Dakle, dosta je bilo zamajavanja: rukavice se sada skidaju u potpunosti i Gruhonjićevi aktivisti iz uloge "studenata" prelaze u puni pogon vojvođanskog separatizma. Ostaje još da se vidi: da li će bilo ko iz prave studentske populacije biti spreman da ih u tom poslu prati.