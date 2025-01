AIDA ĆOROVIĆ TVRDI DA SU SRBI GENOCIDNI, ZA "STUDENTE" KUVA GULAŠ... Sada u sarajevskim medijima Srbiju zove zlom i Vučića bolesnikom

ŽENA koja tvrdi da su Srbi genocidan narod, Aida Ćorović, optužila je Srbiju za dešavanja devedesetih, nazivajući našu državu zlom.

- Srbija pre svega jer je odavde krenulo zlo, to potpuno mirne duše mogu da kažem - navela je Ćorovićeva.

Ona je na televiziji Sarajevo brutalno izvređala predsednika Vučića, pokušavajući da ga diskredituje, a sve kako bi opravdala rušilačke proteste takozvanih studenata.

- On je čovek koji ima ozbiljne psihičke probleme, mislim na Aleksandra Vučića i njegove reakcije, više nisu racionalne. Mi kao racionalna bića možemo da kažemo ok, očekujemo ovakvu ili onakvu reakciju od racionalnog bića, ali od iracionalnog bića mi ne znamo šta sve on može da uradi. Ja se ne bih začudila da on posegne i za nekim vrlo dramatičnim merama da učini možda neki ozbiljan napad... Ja ne znam šta je u umu jednog bolesnog čoveka, jednog ozbiljno psihički načetog čoveka, ja to ne mogu da pretpostavim.

Podsetimo, u pitanju je osoba koja Srbe smatra genocidnim narodom, što je više puta i istakla prilikom svojih gostovanja.

Pogledajte priloženi snimak: