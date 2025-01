IZBORIĆEMO SE ZA NORMALNU SRBIJU: Predsednik gost "Novog jutra" - O opoziciji, pritiscima na Srbiju, protestima, izborima na KiM...

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost "Novog jutra" Jovane Jeremić na televiziji Pink.

- Narodu Crne Gore želim još jednom da izrazim saučešće. Razgovarao sam i sa Milatovićem i Spajićem. Ja ne želim čak ni kroz licemerni odnos koji pojedini politički činioci ovde u Srbiji imaju da govorim o Crnoj Gori. Nadam se da će država Crna Gora moći da pronađe izlaz i određena rešenja. Želim im iskreno iz sveg srca da to učine. Izražavam najdublje saučešće porodicama stradalih. Mi smo ponudili svaku vrstu pomoći, to je sve ono što smo mi mogli da uradimo - naveo je Vučić.

- Što se tiče te politike, ja mislim da ljudi odlično razumeju šta je to što se zbivalo i šta je to što se zbiva u Srbiji. Ljude ne možete mnogo da prevarite, bez obzira na ogromnu medijsku snagu tih grupa za pritisak, na ogroman broj NVO, skupo plaćenih spolja, ogroman broj političkih stranaka, skupo plaćenih spolja na različite načine, a i ne samo onih koji su plaćeni spolja, već i zbog pohlepe i svega drugog, koji bi na sve načine i po svaku cenu da našu državu ruše, ali nije to neka velika novost - rekao je komentašićuti politizaciju i zloupotrebu tragedija poput ove.

- U Hrvatskoj je bilo devetoro mrtvih, tamo je, ako je moglo da se govori o propustu države, ne volim to da radim, jer nije ni to čist propust države, ne možete sve da kontrolišete, to se dogodilo u Centru za socijalni rad, u državnoj instituciji. Ne možete, nemoguće je da sve kontrolišete i bilo bi nefer kada bih rekao da je za to kriv Plenković, Milanović, bili su zreliji, bilo je manje stranih faktora, manji upliv. To je ljudima sasvim jasno. Nikome ne želim bilo kakve demonstracije povodom tragedija, tragedije zloupotrebvljavaju najgori ljudi. U tragediji se vide oni koji imaju empatiju i nemaju, i oni koji nikakvu empatiju nemaju, a pozivaju se na empatiju. Ako mislite da onaj ko razbija Gradsku kuću u Novom Sadu i priča o promeni vlasti u stvari misli na stradalu decu ili stradale ljude, jasno vam je da to nije slučaj. Ti ljudi žele samo promociju i dolazak na vlast da bi samo sebe uhlebili, a ni saučešće nisu izjavili.

O napadima na porodicu Firić

- Sve to što se događalo porodici Firić pokazuje da nikada ti ljudi nisu bili zainteresovani da majci koja je dve ćerkice izgubila, Saru i Valentinu, oni nemaju nikakvu empatiju ni prema njoj ukoliko se ona ne uklapa u njihove političke interese. Oni imaju samo lične interese, nikakve ih emocije ne zanimaju. Nikada ih ništa od toga nije zanimalo. To bi se dogodilo u svakoh zemlji da imate takve grupe za pritisak, kao što je "Junajted grupa". Oni su nervozni jer znaju da para ponestaje i da moraju da prodaju sve od SBB-a, do svega ostalog. Što su lagali i obmanjivali, ističe rok. Zato je nervoza sve veća i nešto mora da se postigne - rekao je Vučić.

Još jednom je dodao da u Srbiji neće biti prelazne vlade.

- Oni misle da je prelazna vlada signal svima da je došlo do promene vlasti, kao što su to činili 2000. godine i onda će lako da zavladaju, i to je to. Prelaznih vlada neče neće biti, to sam već rekao stotinu puta. U ovoj zemlji vladaće oni koji budu imaju većinu u skupštini, odnosno oni koji budu pobedili na izborima. Tu nema dalje filozofije - dodao je predsednik Srbije.

Kaže da studentima nema šta da zameri.

- Nemam šta da zamerim studentima u blokadi, još manje većinskom delu koji ne blokira, već želi da uči. Tim studentima sam beskrajno zahvalan što su strpljivi i čekaju red da rade ono što je njihova obaveza. Nemam ni ovim drugima šta da zamerim, oni su uglavnom rođeni posle 2001, 2002. i oni se ne sećaju zla koje su nam ostavili. Misle da je normalno da imate stabilan kurs dinara, da imate punu zaposlenost, ti mladi misle da je normalno da imate uvećanje plata i penzija, da imate ovoliko pruga, puteva, a ništa od toga niste imali. Oni su nama od 2000. do 2012. uništili čak i bioskope. Sve je rasprodato da bi njihovi tajkuni mogli da dobiju lokaciju. Neću da govorim o uništenim fabrikama, da i danas radnici dolaze kod mene, koji nisu primali platu 2005, 2006, i traže pomoć. Ti mladi ljudi se toga ne sećaju. Ta pohlepa je vođena mržnjom... Oni ne mogu da veruju da neko ko njije njihov, ko ne pripada njima, može da vlada toliko a da su svi oni ujedinjeni u borbi protiv nekog. Oni koji su biri najgori titotistički sledbenici, bilo je iskrenih komunista, koji su verovali u Jugoslaviju i bilo je neiskrenih, kao Gorana Markovića, Nataše Kandić, Sonje Biserko, oni su samo preobukli se, presvukli se i iz tog kominističkog ušli u plavo-žuto, evropejci.

- Osećam iskreni prezir prema tom rimskom patricijati, koji uvek imaju sve, najlepše žive, ali im uvek nešto sveta. Kao onaj glumac što je umislio da je mnogo važan pa se evo već 4. put seli iz Srbije. Oni su pohlepni, obmanjuju ljude. U obmani se koriste sledećim trikovima - jedan je negoranje rezultata, kriminalizacija onih koji su protiv njih - jer oni kolko god lepo živeli, uvek su nesrećni, jer im nikada nije dovoljno, oni moraju jedini da se pitaju, a ne neko drugi; i treća stvar je dehumanizacija protivnika - naveo je Vučić.

Navodi da se u ovoj shemi nalazi "Proglas", koji je, kako kaže, direktno finansiran od stranih izvora.

- Osim mržnje koju gaje prema meni i sopstvenom narodu oni su svi izrazito antisrpski orjentisani. Taj Majić koji im je ikona je čovek koji je pustio na slobodu ljude koji su srpsku staricu rastrgli u Gnjilanu, silovali trudnice, ubijali nam žene i decu. Taj neko priča o krvavim rukama. O borbi protiv nasilja vam priča Bjelogrlić, osuđeni nasilnik. Čućete još neke šta su i kakvi su. Njihova glavna karakteristika je da su vođeni spolja i da su antisrpski nastrojeni - naveo je on.

- Izdržali smo mnogo veće pritiske i uspeli da sačuvamo Srbiju i da nam zemlja ide napred - dodao je Vučić.

Kaže da kreće isplata uvećanih penzija.

- Za mene je važno da danas kažem da kreće isplata za penzionere, sutra će jedna trećina onih penzionera koji na kućne adrese dobijaju penzije da dobiju, a svi će konačno dobiti do Badnjeg dana. Dakle, na tekuće račune ide, ako se ne varam, 4. i 6. januara, a u sva tri dana ide na kućne adrese što isplaćuje Poštanska štedionica - rekao je Vučić gostujući na Pinku.

Strane službe tražile Kostu K.

- Da. U mom kabinetu su dan posle toga tražili sa im damo Kostu K. Dan posle, tačno dan posle, "pošto nećete moći da ga kaznite, a to dete mora da živi - prepustite ga nama" i tako dalje. Odbio sam razgovor na tu temu, jer znam koliko bi ti bilo nepravedno prema porodicama žrtava. Direktno predstavnik jedne strane zemlje i strane službe je to tražio od nas - naveo je Vučić odgovarajući na pitanje da li je tačno da su strane službe tražile Kostu K, masovnog ubicu dečaka iz osnovne škole Vladislav Ribnikar.

Komentarisao je i stalne pritiske iz regiona.

- Uvek su u pitanju mediji koji imaju direktnu saradnju sa Junajted grupom. Dovoljno je da vidite ko je podržao proteste u Srbiji - Nataša Kandić, Sonja Biserko, Dinko Gruh Tu se pojavljuju i novi projetki - Vojvodina republika i Sandžak - naveo je Vučić.

Hrvatski faktor

Dodaje da su se Hrvati ovde sve vreme ponašali kao direktni organizator svega.

- Njuhov medijski pritisak je svakodnevno toliko veliki i značajan da sam ja izuzetno srećan. To znači da radite dobro za svoju zemlju. Sve što vam kaže Hrvatska država, uvek će reći predstavnici nekih političkih stranaka - naveo je Vučić.

- Hrvati se ponašaju kao svetska vele sila i imaju različite pristupe sa svakom zemljom. Oni su se sve vreme ponašali kao direktni organizator svega što se zbiva. Najsmešnije mi je kada neko kaže došli studenti u posetu da iskažu solidarnost. Nismo želeli da prikažemo, ima tu i Ukrajinaca koji studiraju u Hrvatskoj, taj je hapšen u Srbiji zbog protivzakonitog snimanja objekata u Srbiji. Oleksej Čumakov, koji je dobio i hrvatsko državljanstvo i studira u Hrvatskoj - rekao je Vučić.

O oživljavanju "vojvođanskog pitanja"

- Nisam ga razumeo oko pravednog gneva (profesora Miloša Kovića prim.aut.), i nikada neću razumeti "pravedni gnev" u zemlji koja ubrzano raste, gde imate ovakvu slobodu medija. Uvek je lako biti gnevan na sve i prosipati gnev. Ono oko čega je on apsolutno u pravu, oni su krenuli sa tom platformom koju treba da iznesu Dinko, Goran Ješić i Mila Pajić. To je žena koja je na dan Oluje iu Zagrebu se uslikala pesmu i postavila "ko ne sluša pesmu, slušaće oluju". Postavlja se drugo pitanje, zbog čega nekada ljudi kod mene mogu da osete kombinaciju tuge i nezadovoljstva, da se takvim najgorim ljudima suprotstave. Malo ko sme da se čoporu suprotstavi. Lagali su da je bilo 100 hiljada ljudi na Slaviji. Bilo je veliki broj ljudi. Sve su formalno lagali, sve tehnike koriste za laž i uvek mora puta 3. Tehnike nisu politika, sadržaj, život, ono što će nekome da donese pobedu. Moraš da imaš politiku i plan. Ne možete da kažete Čedomiru Antiću da je moj sledbenik, ali ih je prozreo. Sve je više ljudi koji su ih prozreli - ističe on i dodaje da ljudi neće antisrpsku Vojvodinu.

- Nikada više Vojvodina neće biti antisrpska. Tamo ljudi svi zajedno žive lepo. Ali da ona bude antisrpska, jer su Srbi tamo najveća većina, neće biti više nikada, kako žele neki iz novosadskog kruga dvojke - dodaje Vučić.

- Šta je bio smisao ovog glupiranja za Novu godinu? Prvo tu ljudi što su stradali stradali su u podne, a ne u ponoć. Vi ne date drugim ljudima da žive. Šta je bio smisao svega toga? - naveo je on govoreći o protestu u novogodišnjoj noći.

- Nije čest slučaj da su predsednici država i vlada slobodni ljudi. Bili su fer i Putin i Zelenski. I jednog i drugog sam pitao za primirje, nisu bili srećni, ali su rekli, Zelenski pred svima, "za Vučića sam siguran da mu niko nije naredio".

- Ukrajinsko zatvaranje gasa naneće štete Slovačkoj i Austriji. Za Slovačku će to biti izuzetno teško. Mi trenutno ne možemo mnogo da im pomognemo - rekao je on.

- Zamislite da nismo uradili Balkanski tok, mi bismo se sada smrzavali da to nismo izgradili - rekao je Vučić.

Dodaje da večeras i 19h ima važan razgovor sa Amerikancima vezano za energetiku.

- Mnogo je teško da govorim o tome. Sa jedne strane poginulo je 15 ljudi, društvo traži odgovornost za to. Sa druge strane da mislim da je neko od ovoh ljudi bilo šta, jasno je da je bilo objektivnih protesta, to je posao na pravosudnim organima, a ne na tužilaštvu. Ja mislim da su zbog pritiska sve strvari završavane mnogo brže nego bilo gde u svetu. Žurili su sa tim, možda su uradili sve kako treba ali žurili sa tim - rekao je Vučić komentarišu optužnicu za pad nadstrešnice u Novom Sadu i dodao velike slučajeve u svetu koji su rešavani mnogo duže.

- Svemu je potrebno da se pronađe nešto loše. Obični ljudi su počeli da slušaju i da razumeju. Spustite se na zemlju i ne potcenjujte druge ljude. Vlast će nastaviti da radi sve da ljudi žive bolje - dodaje Vučić i ističe da se nastavlja otvaranje deonica na novim putevima.

O obračunu sa korupcijom

- Kriterijumi su izvršenje krivičnog dela. Najveće podele će biti oko velikih riba. Biće ljudi iz svih stranaka i sfera društvenog života. To će biti najžešća borba protiv korupcije u savremenoj Srbiji. Ja verujem da će ljudi već od Svetog Save moći da vide rezultate - dodao je on.

Dve velike zemlje uskoro povlače priznanje Kosova

Kaže da ga rejting više ne interesuje, već istorija i ono što će ostaviti iza sebe.

- Mene interesuje da niko ne može da mi kaže da je Kosovo dobilo nezavisnost veću nego 2012. godina. Uprkos tome što su objektivno mnogo stvari teže na terenu, jer je to proces koji zapadne zemlje kao darodavci, makar iz albanskog ugla, njihove nezavisnosti, pokušavaju da podstiču na najjači mogući način. Ali smo mi našli 28 zemalja koje su tu nezavisnost povukle.

- Očekujemo u narednom periodu još dve zemlje. Dve velike zemlje, mnogo veće od naše povući će priznanje uskoro, i verujem da ćemo nastaviti sa tim procesom - najavio je predsednik Srbija Aleksandar Vučić.

- Mene interesuje kako smo izgradili zemlju, kako nam je ekonomija napredovala, kako je postalo normalno da imate stabilan kurs valute, kako je postalo normalno da se povećevaju drastično i plate i penzije svake godine. Kako je postalo normalno da u porodici nemate jedan već više automobila, da ljudi izlaze van zemlje da se provedu više puta godišnje, a ne jednom u tri godine - navodi on.

- To želim da budu rezultati.

Izbori na KiM

- Veoma su nervozni zbog predsednika Trampa. Mnogo toga očekujem u strukturalnim promenama, ne mislim o velikim promenama što se tiče politike u odnosu prema Kosovu i Metohiji ili Bosni i Hercegovini, ali u strukturalnog politici podrške stvarnom i lađnom nevladinom sektoru i svim drugima, očekujem ogromne promene i nadam im se, jer to može da spase svet u budućnosti.

Kaže da je sramota ovo što se dešava u Gruziji.

- Ta zemlja napreduje. Guraju zemlju i neće da ulaze u neprijateljstva sa Rusijom kako ih oni teraju. Pogledajte kako ih gaze.

Priča o Siriji je pre svega tužna, dodaje on.

- Izborićemo se za normalnu Srbiju. Pozivam sve da se vrate svojim redovnim obavezama i verujem da će 2025. doneti najveće promene u poslednjih 50 godina u svetu, možda i veće od formalnog rušenja Berlisnkog zida. Verujem da će za Srbiju biti odlična godina - zaključio je Vučić.