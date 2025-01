PREDSEDNIK VUČIĆ OBJAVIO VAŽNE VESTI: Sutra razgovor sa Amerikancima o NIS - borićemo se za interese Srbije (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je Instagramu video poruku upućenu svim građanima Srbije.

Foto: Printskrin

- Za sutra zakazan razgovor sa Amerikancima o energetici, uključujući NIS. Borićemo se i sačuvati energetsku i svaku drugu stabilnost Srbije.

P.S. moja poruka centrima moći u Zagrebu, Sarajevu i Pristini: Srećna vam Nova godina i džabe se nadate, vlast u Srbiji nećete promeniti - napisao je Vučić na Instagramu uz video-poruku koju možete da pogledate u celosti na priloženom snimku:

- Dragi narode, poštovani građani, prvi januar je kao što sam obećao i rekao, valjda najbolji dan ili ovi dani su najbolji za rad u kancelariji i ovde u Predsedništvu. Stignete sve ono što je nemoguće da stignete da uradite u neke normalne dane kada je ogrmna gužva, veliki pritisak. Tako da sam iskoristio tu priliku, da bukvalno uživam na poslu i završim sve ono što bih teško završio inače. Ali i danas imamo važnih vesti i hoću da vas obavestim da ćemo koliko sutra imati izuzetno značajne razgovore sa našim američkim partnerima iz vrha američke politike vezano za energetiku, a posebno vezano za sankcije NIS-u. I jedino što mogu da vam kažem to je da ćemo se boriti za interese naše zemlje, ali i istovremeno da sačuvamo stabilnost u snabdevanju i naftom i naftnim derivatima našeg tržišta i rekao bih ne samo opstanku već i ubrzanom napretku naše zemlje. Ove godine očekujem strahoviti rast automobilske industrije, makar zbog Fijata Pande, iako ćemo imati problema u snabdevačima, dakle onih koji proizvode auto delove zbog pada proizvodnje u Evropi u sveukupnoj automobilskoj industriji. Ali sam siguran da zajednički i ogromnom energijom u svim drugim oblastima društvenog života od građevinarstva do poljoprivrede možemo da napravimo ogromne pomake napred. Verujem u rad, verujem u marljivost naših ljudi i siguran sam da zajednički možemo da ostvarimo onaj rezultat koji smo zacrtali, a to je da budemo najuspešnija i najbrže rastuća ekonomija u Evropi u 2025. godini. Želim vam da i danas i sutra i prekosutra, a zatim i Badnji dan kada stižu penzije i Božić, a i oni koji nisu pravoslavne vere, sve ove dane provedete sa svojom porodicom na najlepši mogući način, da se proveselite, odmorite i pripremite za velika dela - rekao je Vučić i dodao:

- Ovde je jedna sitnica, da vam pokažem, tu su čokoladice ruske i Štarkove, neko se pametno setio kako da sakrije moju potrebu da budem još deblji, nastaviću to da koristim, nije loše da svako nabavi neku kutijicu, da ne moraju svi da vide. Srećna Nova godina još jednom - poručio je predsednik.