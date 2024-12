"DOŠLI KOD MENE, IZNELI ZAHTEVE, JA SVE ZAHTEVE PRIHVATIO": Vučić o štrajku prosvetara

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u emisiji na RTS-u da je primio prosvetare i da su svi izneti zahtevi prihvaćeni i naglasio da želi narod da zna da su se borili i tražili rešenje.

Foto: Printskrin

- Ja sam primio i ljude iz prosvete. Dobio sam zahtev sindikata da ih primim i primio sam ih sve. Došli kod mene, izneli zahteve, ja sve zahteve prihvatio. Svi su se saglasili, otišli sa sastanak. Onda se čudo dogodilo u roku od 15 sati, rekli su da ne može. Hoću da ljudi znaju da smo se borili, gledali i tražili rešenje. - izjavio je.

- Sad sam prihvatio jer su to malo drugačiji zahtevi, to što su tražili niko do kraja ne može da ispuni Da bismo ispunili sve zahteve morali bismo da izdvojimo dodatnih 260 miliona evra. Posle 15 sati rekli su - ne može - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

Takođe je zamolio da se deca ne izvode na ulicu.

- Nemojte da izvodite decu na ulicu. Nataša Kandić kaže da je to bajka od protesta, i za Severinu, i Selmu Bajrami... Kada sve stavite na takav način, dođite da razgovaramo i pronađemo rešenje, a ne da slušate političare - kazao je.