VUČEVIĆ: Sa sindikatima možemo razgovarati o produženju roka za zaključivanje ocena

PREDSEDNIK Vlade Miloš Vučević izjavio je danas da se sa predstavnicima sindikata prosvete može razgovarati o tome da se produži rok za zaključivanje ocena.

- Obaveza je da se zaključe ocene, to su državne škole, nisu privatne škole. Mi smo danas imali komunikaciju sa sindikatima prosvete, predsednikom Republike, članovima Vlade. Mislim da će predsednik Vučić za dan, dva, tri imati vesti. Možemo razgovarati da se produži rok, da ne bude do 27. decembra zaključivanja - rekao je Vučević novinarima u Vrnjačkoj Banji.

On je dodao da je 107 škola u statusu da ne želi da zaključi ocene, od oko 1.700 škola.

Govoreći o ranije započetom raspustu za đake u Srbiji, Vučević je naveo da smo imali paradoks da je neko prvo rekao da neće u školu i da hoće u blokade, pa kad je država rekla "dobro, objedinjujemo školski raspust", oni su rekli da neće raspust.

Veliki broj studenata ne učestvuje u protestima i želi da studira

Naveo je i da veliki broj studenata ne učestvuje u protestima i blokadama i želi da studira, kao i da bi trebalo da se postavi pitanje pojedinim dekanima i profesorima koji podržavaju proteste kako će da omoguće studentima da polažu ispite.

- Ovo prvo pitanje je mnogo ozbiljnije, a to je šta se desava sa studentima koji nisu u protestima i blokadama, njih je neuopredivo više i na svim ih je fakultetima više. Ta ogromna većina je mirnija i povučenija, zato što ne vrši agresiju prema onima koji su u blokadama - rekao je Vučević odgovarajući na pitanja novinara.

On je naveo da je svaki student koji nije hteo da se priključi ili aktivno glasa protiv blokada, bio izvrgnut javnom linču na društvenim mrežama.

- Za nas koji smo birali ovaj posao, to nije tako strašno ili smo oguglali na to i prihvatili da je to sastavni deo posla kojim se bavimo, ali za neku mladu osobu za njega je taj svet realnost. Kada ga neko napada na društvenim mrežama, za njega je to ugrožavanje socijalnog života ili komunikacije, a to su radili svima koji su se usprotivili blokadama, bio bi razlučen imenom, prezimenom, slikom, kao najgora diktatura - rekao je on.

Ove godine rast BDP najmanje 3,8%, sledeće godine očekujemo rast od 4,5%

Vučević je naveo da se očekuje da ove godine imamo rast BDP od najmanje 3,8 odsto, a da se u sledećoj godini očekuje da rast BDP bude 4,5 odsto.

- Očekujemo najmanji rast BDP od 3,8 odsto, čekamo poslednje procene oko PDV, možda idemo na 3,9, možda čak i na četiri odsto rasta. 3,8 je siguran rast BDP u 2024. godini. Očekujemo inflaciju od 4,5, 4,6, 4,7 odsto, videćemo kolika će biti - rekao je Vučević.

Vučević je naglasio da bismo imali i bolji rast BDP, da ova godina nije bila toliko sušna i da nismo imali pad poljoprivrede.

Premijer je dodao da očekuje da BDP nastavi rast do 4,5 odsto u 2025. godini, kao i da se nastavi spuštanje nivoa inflacije.

Vučević obišao nove prostorije Opštinskog odbora SNS u Vrnjačkoj Banji

Premijer Srbije i predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević obišao je večeras, zajedno sa predsednikom Izvršnog odbora SNS Darkom Glišićem, nove prostorije Opštinskog odbora SNS u Vrnjačkoj Banji.

- Kada je najteže, tada se vidi ko je kakav. Tada Srpska napredna stranka treba da pokaže najveću odgovornost. Na nama je da nastavimo da radimo, da ne dopustimo da život stane. Nema povlačenja pred nasilnicima. Zato ne smemo da stanemo sa radom. Zato tražim od vas da radite još više. Dužni smo to našoj otadžbini, našoj Srbiji. Nema prelazne vlade. Nikada im nećemo dati mandat za sastav vlade bez izbora. Građani će birati na izborima - napisao je Vučević na svom Instagram nalogu.

