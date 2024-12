BRNABIĆ: Priznanje da je strateški interes Hrvatske rušenje Vučića vodi nas do odgovora otkud "blokadna kuharica" na protestima

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić rekla je za TV Pink da je izjava kandidatkinje za predsednika Hrvatske Ivane Kekin “kako je strateški interes Hrvatske da Vučić ne bude na vlasti” direktan odgovor na pitanje kako je „blokadna kuharica“ poslužila kao uputstvo za početak protesta u Srbiji.

Foto: Printskrin Telegraf

Ona je rekla da je ta izjava primer direktnog mešanja u unutrašnja pitanja jedne zemlje, te da ako je nešto strateški interes jedne zemlje, tome se posvete sve njene institucije, a posebno obaveštajne i bezbednosne službe.

- Izjava jednog od predsedničkih kandidata, odnosno kandidata za predsednika Republike Hrvatske, i to u poslednjoj nedelji predsedničke kampanje, da je strateški interes Republike Hrvatske da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, pod jedan predstavlja potpuno otvoreno i najbrutalnije mešanje u unutrašnja pitanja Republike Srbije.

- Dakle, to je definicija pojma mešanja u unutrašnja pitanja druge zemlje. I pod dva, to je konačno krunski dokaz, ne insinuacija, već dokaz da hrvatske institucije, sve njihove ne samo institucije već i obaveštajne i bezbednosne službe, pružaju i finansijsku i logističku podršku nasilnoj i nedemokratskoj smeni vlasti u Republici Srbiji“, rekla je Brnabićeva.

Predsednica parlamenta pojasnila je da strateški interes podrazumeva i finansijsku i logističku podršku ostvarivanju tog cilja.

- Jer ako vam je nešto kao zemlji strateški interes, to znači da sve vaše institucije, a ponajviše bezbednosne i obaveštajne, rade da se taj strateški interes te zemlje i ostvari.

- Ako je strateški interes Hrvatske, kao što su rekli, da Aleksandar Vučić ne bude predsednik Srbije i da on ne predvodi Srbiju, onda znači da se ta zemlja aktivno bavi time da se to desi, da se to ostvari, odnosno da Aleksandar Vučić bude srušen i to na nedemokratski i nasilan način. Jer je kod svih građana neupitno da Aleksandar Vučić ima većinsku podršku.

- Dakle, ako želite da ga srušite, a želite jer je to vaš strateški interes, onda vi i finansijski, i logistički i obaveštajno radite na tome - rekla je predsednica skupštine i dodala da se konačno kristališe odakle prvog dana protesta u Srbiji takozvana blokadna kuharica.

- I konačno, ako se bilo ko pitao otkud blokadna kuharica kao početak, dan jedan ovih protesta - eto otkud blokadna kuharica. Sada smo čuli i sada se polako sklapa čitav mozaik i vidimo, u stvari, šta je po sredi - zaključila je Brnabićeva.