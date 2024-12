PAD MOSTA U ĐENOVI I UPOTREBNA DOZVOLA: Antisrpska opozicija i njeni NATO mediji koriste nesreću u Novom Sadu zarad svojih ličnih interesa

ANTISRPSKA opozicija traži odgovornost zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu kada je stradalo 15 osoba, a kao primer navode most u Đenovi koji se srušio, prilikom čega je stradalo preko 40 osoba a prva optužnica je podignuta nakon dve godine.

Pored toga, potpiruju vatru oko upotrebne dozvole koju je korišćeni deo Železnička stanice u Novom Sadu ima.

Kada je u pitanju most u Đenovi, kada je poginulo 48 osoba, taj most je rekonstruisan 2016. godine, a srušio se 2018. godine. U predmetu istrage, našlo se 59 osoba, dok je na kraju nakon pune dve godine uhapšeno šest osoba, a suđenje još uvek traje.

- Kada je u pitanju most u Đenovi, Đilas je čuo da je uhapšeno 50 i nešto ljudi, pa je brže bolje to izjavio, ne znajući da je uhapšeno šest osoba. Kada je u pitanju upotrebna dozvola, zakon jasno kaže da je upotrebna dozvola obavezna za ceo projekat, ali postoji i jasno napisano da je moguće dobiti upotrebnu dozvolu za pojedinačne delove projekta koji su funkcionalni.

Na primer, most na Adi kojim se Đilas diči, godinama nije imao upotrebnu dozvolu, ali ne ceo most, nego priključne saobraćajnice, dok je most kao most, imao dozvolu što se i koristilo - priča nam Ištvan Kaić medijski analitičar koji se poziva na jasan zankon i dodaje:

- To vam je kao da gradite prugu i dobijete upotrebnu dozvolu za prugu, nema razloga da čekate da se izgradi kafić pored, koji je takođe u projektu, jer pruga radi i sve je kako treba, što je ne bismo koristili - objašnjava Kaić.

Antisrpska opozicija i njeni NATO mediji, koriste nesreću u Novom Sadu zarad svojih ličnih interesa, a ovo je još jedan dokaz za to. Kako je moguće, da žele da vode državu, Dragan Đilas je bio i gradonačelnik Beograda a ne poznaju čak ni zakon zemlje, za koju se kao bore - naravno nasilje!

