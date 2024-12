SVET IDE SVE DUBLJE U KRIZU Vučić: Sumnjam da će dolazak Trampa izvući svet iz haosa u koji je zapao

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je program za mlade te je rekao da se plaši da se ide u sve dublju krizu i da će svet teško izvući dolazak Donalda Trampa na mesto predsednika SAD.

Foto: Tanjug

- Brinem za situaciju svetu, i nas će to da pogodi šta god se desi. Imamo 450 miliona kubnih metara gasa u rezervi.

Ne daj bože da se desi neki teroristički napad na naš gasovod, da ga nema, mi ne možemo da po pokrijemo to. Ako date građanima, nema industrije.

Zato moram oda radimo još infrastrukture. Žurimo u projekte, da izgradimo naftovod do Mađarske, da ne zavisimo od kotacije na Jadranu, da ne idmeo preko Janafa. Čekaju nas komplikovani dani, ali tu smo, borićemo se.

Vučić kaže da se plaši da se ide u sve dublju krizu i da će svet teško izvući dolazak Donalda Trampa na mesto predsednika SAD.

- Ovo u Nemačkoj i Hrvatskoj su stvari koje se dešavaju. Dešavale su se i dešavaće se. Svima izražavam saučešće. E sada vaše pitanje o izjavi Putina, i ukrajinskog premijera Denisa Šmihala, to već donosi ozbiljne probleme. Uz to što su HIMARS-ima pogođeni Kurska i Rostovska oblast. Idemo u mnogo dublju krizu - kaže Vučić i dodaje:

