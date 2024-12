"OVO JE VELIKA VEST": Vučić otkrio datum kada zvanično kreće kupovina stanova

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je program za mlade i otkrio zvaničan datum početka kupovine nepokretnosti.

Foto: Novosti

- Mi samo imamo samo jednu dilemu, oko maksimalne cene nepokretnosti. Druga stvar, za one koji su nezaposleni, posebno za studente, sasvim sigurno će biti dovoljne garancije roditelja, ili braće i sestara. Tako izbegavamo svaku vrstu zloupotrebe - kaže Vučić.

Već u martu mesecu počinje primena, moći ćete da kupujete.

- Ako ovo uspe, to je čudesna stvar. Mi ćemo da idemo sa tim, ne brinite za novac države, ići ćemo u značajnijoj meri. Sniziće cene nekih kvadrata, to je dobro za šite tržište. To će dodatno da podstakne razvoj ekonomije. Ovo je velika vest - kaže Vučić.