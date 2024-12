VUČIĆ O USLOVIMA KUPOVINE NEKRETNINA: To nema nigde na svetu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Palate Srbija i pojašnjava odnos rata i kamatne stope prilikom otplate kredita po ovom programu za mlade.

Predsednik je pojasnio

- To nema nigde na svetu. Od druge do šeste godine kamatna stopa je 6,5 odsto. Nakon toga po Euriboru, dakle po sadašnjem to je 4,6 ili 4,8. Ako je vrednost nekretnine 75.000 evra, učešće je 750 evra, manje od jednog telefona. U prvoj godini vi dajete 93 evra mesečno. To je toliko povoljno da ne znam šta bih rekao. U nekretninama koje danas iznajmljujete nemate mesečno ispod 350 evra nigde. Dakle vi plaćate 93 evra, a država daje 143 evra. Od druge do pete godine, dajete do 175 evra mesečno. Nakon šeste godine ide do 340 evra će biti rata - otkrio je Vučić.

Ako je vrednost nekretnine 100.000, tada rata u prvoj godini ide do 124 evra, od druge do šeste do 234 evra.

- Tolike su sada stanarine u Beogradu - rekao je Vučić.