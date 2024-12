VUČIĆ PREDSTAVIO PROGRAM ZA MLADE: Predsednik otkrio uslove za kupovinu nekretnina, rata u prvoj godini manja od 100 evra (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Palate Srbija gde je predstavio program stambenih kredite za mlade i govorio o najaktuelnijim dešavanjima.

FOTO: Novosti

Vučić predstavlja program za mlade, povratnike i govori o ostalim važnim merama.

- Hoću da se zahvalim svim ljudima koji prate. Uspeli smo da uradimo tešku i komplikovanu stvar. Nedeljama smo se mučili da pronađemo rešenje, hvala i Ministarstvu finansija, ljudima iz Narodne banke - rekao je Vučić.

Rekao je da program kredita za mlade od suštinskog značaja za budućnost Srbije.

- Najbolji je projekat za rešavanje stambenog problema u celoj Evropi. Postavlja se pitanje zašto ovo radimo. Ovo je sve, samo ne socijalna mera. Ovo je pre svega mera za budućnost Srbije, u ekonomskom, demorgafskom i svakom razvojnom smislu. Imaćemo ekonomski aktivnog građanina od ranijeg perida, da sačuvamo ljude u našoj zemlji. Da svakom roditelju svako dete ostane u zemlji. Ovo ima potpuno racionalne korene - rekao je Vučić.

Foto: Novosti

On kaže da je pitanje bilo kako će do toga da dođu nezaposleni, do 27 godina, studenti.

- Može i on da dobije stan. Mogu studenti da dobiju, svako ko ima 20 godina starosti i nezaposleni. Postoje samo dve nepoznanice - kaže on.

Kaže da neće biti igre, preprodaje.

- Biće striktno poštovano i odmah će biti rešavane zloupotrebe. Naći se se posebni modeli. Vrednost programa je 400 miliona evra, to je odmah 5.500 stambenih jedinica. Ako uspem oda uradimo to, produžićemo program odmah. Tu je 130 miliona evra direktnog državnog poklona, samo na 5.500 stanova - kaže predsednik.

Uslov je da budu državljani Srbije starosti od 20 do 35 godina, navodi on.

Foto: Novosti

- Srce me boli što ne možemo da podignemo do 40 godina. Ne možemo finansijski to da izdržimo.

- Možete da kupite uknjuižene objekte, starogradnju ili novogradnju. Ljudi koji hoće da kupe kuću, stan, delove stambene zgrade, garaže, garažno mesto ukoliko je zajedno sa stanom, kao i zemljište za izgradnju objekta - kaže Vučić.

- Moja ideja je da podignemo maksimalnu cenu po kvadratu, bio je uslov do 2.200 evra za Beograd, a biće 2.500 ili 2.600 za Beograd. To će da se menja - kaže on.

Uslov je da je maksimalna vrednost nepokretnosti 100.000 evra.

- Za svakog mladog čoveka koji je zaposlen, studenta, minimalno učešće je 1 posto. Ak oima šara, može da plati i više. Period je do 40 godina, a poslednja isplata najviše u 70 godini života. Možete ići i na kraće. Prevremena otplata kredita je bez naknade - kaže Vučić.

Foto: Novosti

U prvoj godini, ako uzmete kredit od 100.000 za stan, fiksna kamatna stopa će biti 3,5 odsto, od čega će država davati 2,5 odsto.

- To nema nigde na svetu. Od druge do šeste godine kamatna stopa je 6,5 odsto. Nakon toga po Euriboru, dakle po sadašnjem to je 4,6 ili 4,8. Ako je vrednost nekretnine 75.000 evra, učešće je 750 evra, manje od jednog telefona. U prvoj godini vi dajete 93 evra mesečno. To je toliko povoljno da ne znam šta bih rekao. U nekretninama koje danas iznajmljujete nemate mesečno ispod 350 evra nigde. Dakle vi plaćate 93 evra, a država daje 143 evra. Od druge do peste godine, dajete do 175 evra mesečno. Nakon šeste godine ide do 340 evra će biti rata - otkrio je Vučić.

Ako je vrednost nekretnine 100.000, tada rata u prvoj godini ide do 124 evra, od druge do šeste do 234 evra.

Foto: Novosti

- Tolike su sada stanarine u Beogradu - rekao je Vučić.

- Mi samo imamo samo jednu dilemu, oko maksimalne cene nepokretnosti. Druga stvar, za one koji su nezaposleni, posebno za studente, sasvim sigurno će biti dovoljne garancije roditelja, ili braće i sestara. Tako izbegavamo svaku vrstu zloupotrebe - kaže Vučić.

Već u martu mesecu počinje primena, moći ćete da kupujete.

- Ako ovo uspe, to je čudesna stvar. Mi ćemo da idemo sa tim, ne brinite za novac države, ići ćemo u značajnijoj meri. Sniziće cene nekih kvadrata, to je dobro za šite tržište. To će dodatno da pdstakne razvoj ekonomije. Ovo je velika vest - kaže Vučić.

Za nas je važan program za povratak ljudi iz dijaspore, kaže Vučić.

- Ana je radila na tome, ali najveći deo naših ljudi nije čuo to. Interes ljudi za povratak u zemlju je sve veći. Danas će biti predstavljeno 6 lekara koji su se vratili. Vasilije Tadić iz SAD, Nikola Tripković iz Švajcarske, Dalibor Stojaković iz Norveške, Danijela Stojanović iz Norveške, Milan Tešić iz UAE, Marko Milenković iz Nemačke. Nastavićemo da radimo, hoćemo još da vratimo lekara i medicinskih sestara. Od pekara do zavarivača, do svih mogućih. Posebno ćemo se time baviti - kaže Vučić.

Vučić kaže da očekuje da program za dijasporu završe do Božića.

- To je radost Srbije. Posbeno za istok Srbije, koji nam je najmanje naseljen, a tako lep deo naše zemlje.

Foto: Novosti

- Dužan sam jednu informaciju oko zdravstva. Liste čekanja su smanjene za 16.817 lica. Još imamo 48.045 ljudi koji čekaju. Uglavnom je to kuk, skoro 18000, i kolena. Mi smo zvali ljude na operaciju, ali nisu uvek spremni ljudi za operaciju. Imaju probleme u porodici, ne mogu da ostave nekoga samog, imaju druge zdravstvene probleme. Ali uz sve to mi ćemo do decembra 2026. godine u potpunosti očistiti liste čekanja. I za magnetne rezonance, i za skenere - rekao je Vučić.

Govoreći o platama, penzijama i minimalcu Vučić kaže da 6. januara ide isplata penzija umesto 10. januara.

- Čestitam im na povećanju, od 1. januara minimalac je 13,7 posto veći. Očekujemo ove godine da završim osa prosečnom platom od 920 evra, a sledeći decembar 1022 evra, a da nam sprosečna plata sledeće godine bude oko 925 evra - kaže Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić kaže da se u Srbiji živi mnogo bolje nego ranije, ali to ljudi neće da priznaju.

- Nije slučajno da su najveće plate i penzije u njenoj istoriji. Naravno da nije dovoljno dobro, zato i radimo više. Sutra otvaram 30 kilometara novog, velelepnog auto-puta u Srbiji. Moravci, stižem sutra, otvaramo od Koševa preko Trstenika do Vrnjačke banje. Ostaje nam samo 47 km do Preljine - kaže Vučić.

Vučić kaže da se plaši da se ide u sve dublju krizu i da će svet teško izvući dolazak Donalda Trampa na mesto predsednika SAD.

- Ovo u Nemačkoj i Hrvatskoj su stvari koje se dešavaju. Dešavale su se i dešavaće se. Svima izražavam saučešće. E sada vaše pitanje o izjavi Putina, i ukrajinskog premijera Denisa Šmihala, to već donosi ozbiljne probleme. Uz to što su HIMARS-ima pogođeni Kurska i Rostovska oblast. Idemo u mnogo dublju krizu - kaže Vučić i dodaje:

FOTO: Novosti

- Brinem za situaciju svetu, i nas će to da pogodi šta god se desi. Imamo 450 miliona kubnih metara gasa u rezervi. Ne daj bože da se desi neki teroristički napad na naš gasovod, da ga nema, mi ne možemo da po pokrijemo to. Ako date građanima, nema industrije. Zato moram oda radimo još infrastrukture. Žurimo u projekte, da izgradimo naftovod do Mađarske, da ne zavisimo od kotacije na Jadranu, da ne idmeo preko Janafa. Čekaju nas komplikovani dani, ali tu smo, borićemo se.

Odgovarajući na pitanje N1, Vučić kaže:

- Niste umeli da pročitate. Mi imamo prvi novac u rebalansu budžeta koji smo odmah spremni da trošimo. Ali ne umete da čitate budžete. Mi smo jedanput za odbranu progurali milijardu evra, a oni nisu ni primetili, pričali gluposti o 1000 evra. To je novac za odbranu zemlje, ali oni to nisu uspeli da vide. A rebalans će biti u maju ili junu, pa ćemo opredeliti dodatni novac - rekao je Vučić.

- I kao što vidite niko ne sme da traži ni savetodavni referendum. Sada bih dobio na tome 63 odsto. Nemam nikakav strah od bilo koga ili bilo čega, niti imam požare. Ja ovo radim zbog istorije, hoću da ostanem upamćen kao rodonačelnik ove ideje. Siniša je nervozan zbog ovoga, danima i noćima mu lomim ruku zbog toga, Jorgovanka je konzervativna, moraju da vode računa o finansijskoj stabilnosti i monetarnoj politici. Ovo je kao moje dete, u političkom smislu. Ja sam izrodio tu ideju, mislim da je ona spasononsa za nas. Imamo trentuno oko 5 milijardi evra na računu u ovom trenutku. Imamo pare, samo morate da vodite računa o deficitu - kaže Vučić.

Vučić kaže i da stanovi od 75-100.000 evra nisu rupe, i da je i on živeo u stanu od 50 kvadrata.

- To je prvi stan, osamostaljivanje od roditelja. Ali ja sam čak spreman i da razmotrim to što ste pitali, i da probamo čak i da podignemo na 120.000. I onda mislim da niko neće moći da ima bilo kakvu primedbu tog tipa. Dakle mi vama tražimo učešće do 1 odsto. Ništa više niko ne traži - rekao je on.

- Mnogo smo se trudili, ovo je postavljeno jednostavno, a ne smem da vam kažem koliko smo problema imali. Ali sve ćem oda izguramo, ima problema o kojima ne mogu da vam govorim javno. sam oda mi uspemo da držimo ovu stopu rasta. Ako budemo imali 4,2 ili 4,3 bog da nas vidi. Dragi mladi prijatelju, postoje različiti ljudi. Mene zanima za 20 godina šta će da se piše kakav sam bio predsednik. U eri laži i grupa za pritisak, kriminalizacija mene i porodice, pa ko da me voli? Kad smo mi to voleli neke koji su bili i uspešniji? Jel stvarno mislite da se ja sekiram zbog "Vučiću pederu", oguglao sam sasvim, baš me briga, pogled u budućnost, samo napred kao buldožder - kaže Vučić.

Ističe da neće niko da dira mlade i da neće biti "pendreka spasa" ni ulaska na univererzitet.

Foto: Novosti

- Neće se dešavati kao ono što je bilo na Kolumbija univerzitetu, ubiše Boga u studentima, ono o čemu vaša televizija nije izveštavala. Ja u tom ludilu neću učestvovati, i svako ludilo ima svoj kraj - kaže on.

O studentskim blokadama, i tvrdnjama da ovo nije viđeno od 1996. godine, predsednik kaže da opozicija i dalje živi u devedesetim.

- Samo čekaju izjave Šidera. Kako je Vilimski rasturio Šidera, ni u Austriji mu to više ne prolazi. Dakle oni žive u 90-im, lepo im bilo kada su bili mladi, pa hoće opet. Ajde ljudi imate po 60 godina, razmišljajte o budućnosti, vratite se u realan život. A što se tiče izjave o političkoj pedofiliji, to je namenjeno političarima koji vole da koriste decu u političke svrhe. Da podsetim, meni su zabranili spot u kom je govorila devojčica kako bi volela da joj se tata vrati iz Nemačke. Nikakve tu dnevne politike nije bilo, a oni su govorili da je to skandalozno, da je to užas. I REM zabrani spot. A oni danas izvode decu do 8. razreda na političke proteste. Šta hoćete da to hvalim? Spreman sam da pomognem u svemu, ali neću da učestvujem u revolucionarnoj pravdi, kao 1945. godine ili 2000. godine - naglasio je Vučić.

O napadu Dragana Đilasa na mlade ljude iz SNS-a, Vučić kaže:

- Jedan tužan događaj, gde je jedan od lidera pokazao svoju neodgovornost, ali ne želim da ovde to upotrebljavam u partijske svhe. Momci iz moje partije trebalo je samo da pobegnu kada su videli psihotičnost osobe koja im prilazi, ovi momci to nisu razumeli na taj način. Trebalo je da odu, ali sva odogovrnost je na onome ko je to izazvao. Ne mislim da od komarca treba praviti magarca, ali to vam dovoljno govori o nasilničkoj prirodi i kako bi neko vodio zemlju i kako bi se ponašao da ima vlast - kaže Vučić.

On je dodao da je ponosan na Srbiju, i da hoće da pokaže šta je sve urađeno i napravljeno.

- Imaću još jedno veliko obraćanje do kraja godine, tada ćete videti koliko je kilometara auto-puteva napravljeno, videćete koliko se Srbija promenila. Zato Srbija ne sme da stane - zaključio je Vučić.