VUČIĆ NACRTAO SHEMU KOJA IMA ZA CILJ UNIŠTENJE SNS-A: Ovo sve ima jedan zajednički imenitelj, a to je strana podrška (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nacrtao je večeras u emsiiji "Ćirilica" shemu koja ima za cilj za uništenje Srpske napredne stranke.

Foto: Printskrin TV Happy

- Pod jedan, to je širokopojasna priprema za napad za rušenje jedne političke stranke koja je donela stabilnost, ozbiljnost, odgovornost uz sve moguće probleme, loše kadrove, onih koji su se okoristili. Namera je široko spoljna i unutrašnja akcija sa pripremom dovoljno municije, oruđa i oružja za uništavanje te političke opcije i promena kursa Srbije. Da Srbija ne sme da bude nezavisna, slobodna, samostalna, već poslušna, jadna baš kakva je bila između 2000. i 2012. godine. Dakle, najpre ićićete i videćete da sve to ima svoj zajednički imenitelj. Napraviće jednu intelektualnu formu kako bi trebalo da bude ujedinitelj i pokazatelj kako bi pametni ljudi trebalo da upravljaju Srbijom, iako ih tu baš i nema, tipa Proglasa, apsolutno finansiranog spolja. Uplatiće jednoj novinarki 4 miliona evra a ona će da im prebaci, kao i jednog glumca kojem će dati veće svote novca, sve direktno spolja finaisirano. Dakle, Proglas plus deo nevladinog sektora plus delovi srpske akademije izrazito antisrpske orijentacije - kaže Vučić.

Podsetio je da je Majić oslobodio gnjilansku grupu koja je ubijala, silovali trudnice i ubijali srpsku decu i klali.

- Sve izraziti antisrpski kadrovi, od Majića do Bjelogrlića. Imaće direktnu spopljnu podršku. Drugo, desetine lokalnih pokreta finansiranih spolja, ovde uglavnom američka priča, to vam je Milić, da bi se to pravilo po celoj Srbiji, da vi se reklo da oni zastupaju interese ljudi, a ne SNS. Naravno na drugi način ali ima imenitelj kao i ovi prvi. Treće je Đilas plus i manji deo opozicionih stranaka, jer će većina ići Manojlović, Aleksić, ovde će mu još ići Miloš Jovanović.

- Pod pet SNS minus, izvući će nekog iz SNS, mislili su da će to biti Zorana, ali je reagovala preoštro, prenalflila, pa u pojedinim situacijama i više nego glupo i negde je razumela i shvatila i nisu uspeli u toj nameri, ali će nekoga naći kog će da predstavlja kao mnogo važnog. SPS potpuna pasivizacija sa pripremom terena da idu u koaliciju sa njima jer neće moći samo da pobede SNS. Dakle, pomenuta je ostavka Ivice Dačića pa je zaboravljena. Neće i ne smeju, moraju međusobno da se tetoše. Neki će da nose pare pojedinim političarima da im ne spominju neke žurke. Sedam, to će biti privrednici, uključeni iz dva razloga. Jedan je zbog para, a da bi se predstavilo da nema ekonomskih rezultata i neći će nekog iz IT sektora.

- Osam, mladi koji će da budu posebno organizovani samo da bi mogli da govore kako nema perspektive i budućnosti. U međuvremenu grupe za pritisak će da postavljaju uslove koje ne postavljaju nigde drugo već samo u Srbiji. Ovo sve ima jedan zajednički imenitelj, a to je strana podrška na ovaj ili onaj način i nikada nemojte da izgubite ovo iz vida. I takođe, iskoristiće takozvane ruske stranke kao korisne idiote, Nestorovića i ostale kako bi uzeli određan proces glasova.

- Zapamtite šta sam rekao, videćete kako će to da izgleda - rekao je Vučić.