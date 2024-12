"KLASTER 3 ĆE BITI OTVOREN" Vučić: Mnogo važnije je što je Srbija u Briselu dobila poštovanje

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić rekao je danas da je sasvim sigurno da će krajem januara, početkom februara biti otvoren Klaster 3 sa Srbijom, ali da je mnogo važnije od toga što je Srbija u Briselu dobila pozitivan signal i poštovanje.

- Da budem sasvim otvoren, krajem januara, početkom februara otvaramo Klaster 3. Ali mnogo važnije od toga je signal koji je Srbija ovde dobila, a to je poštovanje - rekao je Vučić novinarima u Briselu posle samita Evropska narodna partija - Zapadni Balkan na pitanje šta može da se očekuje u narednim danima po pitanju otvaranja Klastera 3 i izveštaja o Srbiji.

On je naveo i da je ranije bilo osam zemalja koje su bile protiv otvaranja klastera, a da se sada svelo na dve - jednu plus jednu zemlju, i da očekuje da će to biti rešeno.

- Atmosfera je ovde dobra. Žao mi je što su neki pokušavali da sruše ugled Srbije i iz Prištine, neki iz Beograda, radili naporno na tome da obore poziciju Srbije, ali nisu uspeli - dodao je on.

Naveo je da očekuje da će novac iz agende rasta za Zapadni Balkan biti na računu Srbije za dva ili tri dana.

Vučić je rekao i da u narednom periodu možemo da očekujemo još snažniju podršku najveće evropske partije - Evropske narodne partije, ocenjujući da je to važna vest za nas.

Vučić je rekao da je bio dobar EPP samit i da su govorili predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola, predsednik Evropske narodne partije Manfred Veber.

- Govorio sam ja u ime Srbije, zahvalan posebno na rečima (grčkog premijera) Kirijakosa Micotakisa i predsednika Hristodulidisa sa Kipra, koji su tražili i zahtevali da Srbija bude ne samo bolje tretirana, već da budu brže otvarani klasteri. Zahvalan sam i svima drugima koji su nas saslušali, govorili smo i o geopolitičkim izazovima, o problemima sa kojima se suočava svet danas - rekao je Vučić.

Predsednik je naveo da je na samitu govorio i premijer Luksemburga Lik Frajden, a da su Belgijanci i Luksemburžani govorili u ime zemalja Beneluksa i da se nada da su videli "šta i kako radimo".

On je dodao da je razgovarao sa liderom Evropske narodne partije, kao i da je imao više drugih razgovora od finskih i irskih predstavnika do predstavnika zemalja iz regiona.

Vučić je istakao da je jutros predsednica Evropske komisije Usrula fon der Lajen lepo govorila o Srbiji i da joj je na tome zahvalan.

- Ona je jedina od tih velikih političkih evropskih lidera, koja je dva puta išla van Beograda, što nije lako, što nije jednostavno, da dođe u Niš i neka naselja oko Niša. Ja sam joj zahvalan - dodao je on.

Vučić je rekao i da se priprema za subotu i za to da se donesu sve odluke važne za stambene kredite za mlade bračne parove.

- Da vidim šta je to, koje su sve mere i programi koje zajednički možemo u narednih 15, 20 dana da napravimo. Nećemo da žurimo i u konsultacijama sa našim ljudima koji žive u inostranstvu, kako da ih privučemo i kako da se jedan deo njih vrati nazad - dodao je on.

Predsednik je naveo da se sledećeg decembra očekuje prosek plate u Srbiji od 1.000 evra, dok će u Beogradu dostići 1.400 evra i da će ljudi tada početi ozbiljnije da razmišljaju o povratku u Srbiju.

On je napomenuo i da mu je važno da danas stigne da sa porodicom proslavi slavu Svetog Nikolu.

