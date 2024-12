"KAKVA OSTAVKA, NE DOLAZI U OBZIR" Jedinstvena Srbija: Vučić je najbolji predsednik u istoriji

JEDINSTVENA Srbija oglasila se povodom navoda da predsednik Vučić podnosi ostavku.

- Povodom pisanja pojedinih medija da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nameran da podnese ostavku i raspiše izbore na svim nivoima, Jedinstvena Srbija smatra da je interes države Srbije politička stabilnost i očuvanje ekonomskog rasta i razvoja. Garant i personifikacija tog razvoja je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić je predsednik države, koja je druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi uz udeo javnog duga u BDP-u od 46,5 odsto, dok je prosek evrozone 89 odsto. Vučić je predsednik države koja ima najmanju stopu nezaposlenosti u istoriji i najveću stopu zaposlenosti u istoriji.

Aleksandar Vučić je predsednik države koja ima najveći priliv stranih investicija u regionu, najveće plate i penzije u istoriji, najveću međunarodnu popularnost, najstabilniji kurs dinara u istoriji i državu u koju se vraćaju naši građani iz inostranstva. Kakva ostavka…! Jedinstvena Srbija smatra da ne treba podleći prividu koji žele da stvore opozicione stranke, manipulišući manjim delom studenata i ne prezajući čak ni od otvorene zloupotrebe maloletne dece školskog uzrasta, da u Srbiji postoji politička nestabilnost.

Jasno je da nestabilnosti nema. Kakvi izbori, izbori neka se održe kada im je vreme, a i da se sutra održe isti bi bio odnos snaga u Skupštini Srbije i u Nemanjinoj ulici i isti bi bio stanovnik Andrićevog venca. Ne treba gubiti ni vreme ni pare, a to što je nekome na pamet pala neka tehnička vlada i slično, neka sanjaju i dalje. Građani Srbije, i to ubedljiva većina građana Srbije, apsolutno podržava Aleksandra Vučića i aktuelnu vlast. I nije to samo napad na Vučića i jaku Srbiju, to je napad i na slobodarsku Evropu. 3B, Beograd, Budimpešta i Bratislava su stubovi slobodarske Evrope i zato neko hoće da ruši Aleksandra Vučića, Viktora Orbana i Roberta Fica i ništa nije slučajno. Predsedniče Vučiću, imaš punu podršku Jedinstvene Srbije, a i ogromne većine građana Srbije. Ostavka ne dolazi u obzir! - saopštila je Informativna služba Jedinstvene Srbije.