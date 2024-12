"UČEŠĆE ZA STAN 1.000, RATA KREDITA 93 EVRA": Ministar Mali izneo važne informacije o novoj pomoći države

MINISTAR finansija Siniša Mali govorio je o programu stambenih kredita za mlade, koji priprema država, a koji će u subotu predstaviti predsednik Aleksandar Vučić.

Foto: Printskrin/Pink

- U subotu će predsednik da predstavi sve detalje, finalnu verziju programa. Mislim da decenijama Vlada nije izašla sa boljim, pravim programom. Kada ste mladi i krećete u neku svoju budućnost i pokušate da se odvojite od roditelja, ta neka samostalnost uvek se odslikavala u tome da imate svoj stan. Cilj je da mladima obezbedimo, pod izuzetno povoljnim uslovima, da mogu da se odvoje od svojih roditelja, da krenu u neku svoju karijeru, da onda mogu da osnuju i svoju porodicu. Dve su stvari kada odlučujete o kupovini stana, prvo je visina učešća. Kao mlad čovek teško je da skupite 20 odsto za učešće. Ako uzmete stan od 100.000 evra, učešće bi po sadašnjim pravilima bilo 20.000 evra. Mi kažemo - to je mnogo. Ajde da napravimo takvu garantnu šemu da država garantuje te kredite bankama, tako da oni imaju manje rizika. U dogovoru sa bankama došli smo do toga da učešće za kupovinu prvog stana, za mlade od 20 do 35 godina, bude samo jedan odsto. Dakle 100.000 evra stan, učešće 1.000 evra. Neverovatna mogućnost, koju očekujem da će veliki broj mladih da iskoristi. Vi za 1.000 evra ulazite u stan i dobijate kredit od 100.000 evra. Sa druge strane, uvek je bio problem kamatna stopa. Upravo zbog toga što je garantna šema u pitanju, banke su spremne da smanje kamatne stope i kamatna stopa će biti 3,5 odsto. Uzmimo primer 100.000 evra kredit - 93 evra mesečno je prve godine vaša rata, 175 evra od druge do šeste godine, od šeste godine je 350 evra. To su neverovatni uslovi. Ne može ovo da uradi slaba država, već ona koja ima stabilne javne finansije. Za prvih šest godina će to državu koštati 50-70 miliona evra. Hoću da napomenem - ovo je drugi put da sprovodimo garantnu šemu, prvi put je bilo 2020. godine - rekao je ministar.

Mali je istakao da su javne finansije potpuno stabilne.

- Druga smo rastuća ekonomija, imamo udeo javnog duga u BDP 46,5 odsto. Mi smo dobro to napravili - nijednu investiciju nismo zaustavili, domaća tražnja nam raste, od 1. decembra uvećane penzije, od 1. januara idemo sa povećanjem plata u javnom sektoru 8 posto, u prosveti 11 odsto, povećanjem minimalne zarade. Strane direktne investicije - mi smo već 1. decembra imali rekordan iznos iz prošle godine, a to je 4,5 milijardi evra. Vodimo računa o deficitu. Dobili smo zastavu Ekspa - domaćini smo najveće svetske manifestacije, očekujemo 3 - 4 miliona posetilaca. Mi smo potpuno u dinamici da do kraja 2027. godine prosečna plata bude 1.400 evra, prosečna penzija 650 evra - kazao je ministar.

Kako ističe, Srbija iz godine u godinu sprovodi veoma odgovornu ekonomsku politiku.

- Mi smo ove godine dobili investicioni rejting, prvi put u istoriji. Moj cilj je nekako uvek bio da uđemo u grupu najrazvijenijih zemalja, najpoštovanijih, najbezbednijih i najsigurnijih za ulaganje. Hoću da idemo u gornji šalon i da budemo još bolji - kazao je ministar.

O pisanjima medija da će predsednik Aleksandar Vučić da podnese ostavku, ministar kaže:

- Vidite i sami kakvi su pritisci na Srbiju, koji dolaze iz regiona, Evrope, sveta. To traje godinama unazad i to je cena koju plaćamo za nezavisnu i samostalnu politiku. Na sve nas je nekako predsednik bio ljut, jer traži više angažovanja, energije, veću motivaciju. Po meni on se apsolutno opravdano ljuti. Pritisak koji on ima i koji njegova porodica ima je za ne izdržati. Ja ne znam osobu koja više od njega voli Srbiju i bori se za nju. Ja ne bih želeo da on da ostavku. Želeo bi da nastavimo dalje da se borimo. On će ući u istoriju, po meni, i po mnogim stvarima koje je uradio, koliko se Srbija promenila. Ali i ovaj program za mlade takođe može da bude deo onoga što ostaje iza njega i radujem se tom trenutku u subotu.