"SRBIJA NAGRAĐENA, A NAŠ ZAHTEV NIJE NI POGLEDAN" Vjosa Osmani besna na zemlje EU, bljuje vatru po Briselu!

LAŽNA kosovska predsednica Vjosa Osmani istakla je, pred početak Samita EU-Zapadni Balkan, da je apsolutno nezadovoljna tretmanom pojedinih zemalja članica EU prema tzv. Kosovu.

Foto: Profimedia

- Svaki Samit je prilika da se sastanemo i da iznesemo našu snažnu želju za pristupom Uniji, ali i da budemo iskreni sa svima sa kojima se sastajemo. Ako treba da budem iskrena onda bih rekla da sam apsolutno nezadovoljna tretmanom Kosova od strane pojedinih članica EU. Ako me pitaju koji je razlog, to je što nema napretka po pitanju ukidanja mera protiv Kosova. One su i dalje na snazi, a na osnovu nacrta zaključaka neće biti ukinute tokom decembra - kazala je novinarima Osmani.

Ona je istakla da su te mere nepravedne i da nisu evropske.

- Nema ništa evropskog u njima, niti zasnovanog na činjenicama da bi se kažnjavali svi građani, čak i obustavio projekat za snabdevanje vodom - objasnila je Osmani.

Rekla je da je došla u Brisel da se zahvali dve trećine članica koje se zalažu za ukidanje mera i ostale pita šta je evropski na kažnjavanju 1,7 miliona Evropljana na Kosovu.

Podvukla je da je tzv. Kosovo ispunilo sve uslove koje je tražila EU. Takođe je kritikovala što nema napretka ni u vezi zahteva Kosova za članstvom u EU.

- Više od dve godine je prošlo od kada smo podneli zahtev za članstvo u EU. Naš zahtev nije ni pogledan, niti je dat mandat Evropskoj komisiji da ga razmatra - dodala je ona.

Osmani je rekla da, ako se pogledaju reforme, onda tzv. Kosovo prednjači u regionu.

- Ne vidimo političku volju za podršku našeg evropskog puta. Ako neki govore o novom momentumu procesa proširenja na Zapadni Balkan, to mora da znači svih šest zemalja, ne jedna ili dve. Politika približavanja regiona mora uzeti u obzir sve nas, i to na osnovu zasluga - podvukla je ona.

Kritikovala je EU zbog odnosa prema Srbiji

- Ako pogledate pozitivan jezik prema Srbiji, koja je pozvana da se izjasni od otvaranju Klastera 3, poruka koja se nama šalje je da se više dobija ako se usaglašavate sa Rusijom, Kinom i drugima, da tako više napredujete, otvarate i zatvarate poglavlja. Kada ste potpuno usaglašeni sa EU nema napretka. To je poruka građanima Kosova - rekla je Osmani.

Optužila je Srbiju da se ponaša u potpunosti suprotno evropskim vrednostima.

Rekla je da su napadi na tzv. Kosovo suprotni međunarodnom pravu, da destabilizuju susede, što je suprotno zahtevu o dobrosusedskim odnosima.

- Imali smo prošlog meseca napad, koje su izvele srpske bande, sa ciljem da tokom zime ostave bez vode građane Kosova. To je učinjeno po uzoru na Rusiju, a Srbija je za to nagrađena. Politika koja je zasnovana na zaslugama treba da se primeni na sve. Ono što rade zemlje poput Srbije, da napadaju susede i sede na dve stolice, ne doprinosi miru i stabilnosti u našem regionu i šire. Ne možemo govoriti o bezbednosti i sigurnosti Evrope, ako nemamo mir i stabilnost na Balkanu - zaključila je Osmani.

(Kosovo onlajn)