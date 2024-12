MINISTAR MILIĆEVIĆ: Vučić je izložen brutalnim napadima koji imaju cilj da sruše vlast u Srbiji

MINISTAR bez portfelja u Vladi Republike Srbije Đorđe Milićević, zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa s dijasporom, uputio je večeras jasnu i nedvosmislenu podršku predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, koji je izložen brutalnim napadima, od strane opozicije i grupacija koje pokušavaju da podstaknu haos i nerede na ulicama, s ciljem da sruše legitimno izabranu vlast bez izbora.

Foto Tanjug

- Ove aktivnosti dela opozicije i neformalnih centara moći koji zloupotrebljavaju našu omladinu, nisu ništa drugo nego napad na demokratiju, stabilnost i budućnost naše zemlje. Budući da postoje nezvanične najave da će predsednik Vučić podneti ostavku zbog pritisaka kojima je izložen, apelujem na njega da to ne učini. On je lider koji je posvećen boljoj i sigurnijoj budućnosti naše otadžbine. Veruem da je upravo Aleksandar Vučić jedini lider koji može da vodi Srbiju kroz izazove koji je čekaju u narednom periodu i da nastavi sa radom na ostvarivanju svih zacrtanih ciljeva u interesu srpskog naroda gde god on živeo. Srpski narod je već jasno pokazao da veruje u predsednika Vučića, koji je svojim radom, mudrošću i posvećenošću, postavio čvrste temelje za ekonomski i svaki drugi napredak naše zemlje. Aleksandar Vučić je simbol stabilnosti i lider koji je uvek stavljao interese Srbije i njenih građana na prvo mesto.

Kao ministar u Vladi Republike Srbije, uveravam predsednika da ima našu punu podršku, i da ćemo nastaviti zajedno da radimo za boljitak Srbije. Pozivam sve građane da se ujedinimo u podršci svom izabranom lideru, jer samo zajedno možemo da nastavimo da gradimo stabilnu i prosperitetnu budućnost.

Živela Srbija!