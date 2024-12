PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Briselu gde učestvuje na Samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, kao i na Samitu Evropska narodna partija Zapadni Balkan.

Foto: Printskrin Pink

Vučić se obraća iz Brisela

- Imali smo dobar samit, goovrili smo osvemu, očekuje se i večera i dolazak predsednika Francuske. Očekujemo u januaru ili februaru da postanemo deo jedinstvene regije plaćanja, otvaranje klastera krajem januara, početkom februara. U narednih tri dana očekujemo da dobijemo prvu tranšu iz agende rasta, ostatak tokom januara meseca.

- Imali smo dosta biletaralnih sastanaka sa Sančezom, Plenkovićem...

- Imali smo razgovor oko američkih sankcija NIS-u i oko čega smo saglasni obojica, bez obzira na naše bilateralne odnose, oni su zainteresovani za nastavak isporuke nafte.

- Ja ne mogu da kažem da hrvatska kompanija nije ispunjavala svoje obaveze prema Srbiji, i oni su zainteresovani za dalju isporuku, jer bi u suprotnom to značilo bankrotstvo i prekid saradnje sa Srbijom.

Foto: Printskrin Pink

- Poslednji sam govorio od ljudi sa Zapadnog Balkana. Morao sam da odgovaram na razne vrste optužbi, najveće licemerne izjave da mi ne poštujemo tertiroijalni intergitet.

- To vam kažu oni koji su sprovodili secesiju na našoj teritoriji. Dobro je govorila Meloni, Orban, Fico, Micotakis i mnogi drugi naši prijatelji, vrlo korektan odnos su imali i zahvalan sam im na tome.

- Mi verujemo da ćemo da otvorimo, imao sam dobar razgovor sa Plenkovićem. Nemam nikakav problem. Nisam siguran da će ta vrsta bilateralizacije odnosa naići na podršku EU.

- Ne pada mi na pamet da komentarišem bilo šta, mogu da rade šta hoće dok ne ugrožavaju druge. Nećemo da upadamo sa policijom u univerzitete kao neke druge zemlje. Mi smo ispunili sve zahteve što su tražili, naknadne zahteve ne prihvatamo.

- Žao mi je ako se Slavici nešto desilo, nisam video, niti pratio.

- U subotu ću da predstavljam program za mlade za kredite i pripremo novi plan za posebno kako da omogućimo sigurnije i bolje investiranje ljudi iz dijaspore koji hoće da se vrate i kako da im pomogneemo na razne načine.

Foto: Printskrin Pink

- Nema ništa od tehničke vlade, to samo zavisi od mene po Ustavu Srbije, samo ja mogu da odredim mandatara. Pusti snovi, od onoga koji se nekad zaklinjao Rusiji na vernost, pa se preselio kod vanzemaljaca, u njihove vrednosti veruje najviše. To tako ide kod nas u Srbiji s vremena na vreme. Ako oni misle da uvedu diktaturu, i to je okej, samo neka vide da li može i kako im to ide.

- Za mene to je najozbiljnije pitanje, da li je Rusija spremna za normalizaciju odnosa sa SAD. Ja očekujem da ključnu ulogu u mirovnom procesu vode Rusija, SAD i naravno to mora da dobije podršku Kine, ali da će za stolom da budu Rusija i Amerika. I gotovo da nemam nikakve sumnje u to, jer sam čuo i iz jednih i iz drugih izvora. Da li će uspeti da se dogovore i da nam donesu dobre vesti za ceo svet ja se nadam da da. Da li verujem sasvim u to, ne baš sasvim. Više se nadam.

- Ako oni ne razmišljaju o tome kad će da polože ispite i ispune svoje obaveze, što bi to mene zanimalo. Dobro je da ste rekli da su to politički aktivisti, takvo je naše školstvo, studenti mogu da rade šta hoće. Dok sam živ i dok dišem, boriću se protiv onih koji zloupotrebljavaju, kako i sami kažu, decu. Nemaju deca koga da se plaše, sem neodgovornih nastavnika, koji ih teraju u probleme, da bi sebi obezbeđivali fotelje. Nema ništa od tog posla - rekao je Vučić i dodao da je reč o izjavama Nataše Kandić.

Foto: Printskrin Pink

- Vrlo je bio konstruktivan pristup premijera Plenkovića oko NIS-a, videćemo. Ima mnog oopcija, imate 50 posto vlasništva koja je pdo sankcijama, 6 posto je deo pridružene ko,mpanije koja nije pod sankcijama, našigh 29 posto i malih akcinara nije pdo sankcijama i neće biti. Sutra ću imati sastanak sa O Brajenom. Imam neke naznake kako će papir da izgleda, ali moraću dobiti papir konačni. Hoćemo da vidimo o čemu je reč, ljudi moraju da razumeju da ne može to za dan ili noć. Nanelo bi to probleme i Hrvatskoj i drugima. Ljudi u Srbiji ne treba da brinu.

"Ovo je odlična prilika da se još jednom čuje glas Srbije"

- Očekujem da imamo dobar i otvoren razgovor o svim temama od interesa za naš region. Ovo je odlična prilika da se još jednom čuje glas Srbije - napisao je Vučić na Instagramu.

Vučić sa liderima pred početak Samita EU Zapadni Balkan u Briselu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučič podelio je na Instagramu zajedničku fotografiju sa Antoniom Koštom i Ursulom fon der Lajen.

- Hvala @antoniocosta.euco i @ursulavonderleyen na gostoprimstvu i organizaciji ovog važnog samita. Danas ćemo zajedno, EU i region, razmatrati pitanja od ključne važnosti za sve naše građane, počev od ekonomskog razvoja, zajedničke spoljne i bezbednosne politike, do migracija.

- Fokusiraćemo se i na jačanje strateškog partnerstva EU i regiona, kao i na ubrzanje integracija kroz Plan rasta.

- Iskoristiću i ovu priliku da se čuje glas Srbije, izneću naše pozicije, zatražiti priznaje napretka koji smo ostvarili na reformskom putu i pozvati na ubrzanje i pojačan dinamizam procesa pristupanja - napisao je Vučić.

Vučić stigao na samit lidera EU i Zapadnog Balkana

Na pitanje novinara šta očekuje od samita Vučić je rekao "ništa".

- Ništa. Očekujem da imam odobar i otvoren razgovor. Verujem da ćemo završiti sve u januaru ili februaru oko "singl EU pejment", da bi mogli bez dodatnih troškova uplaćčuju svojim roditeljima i deci i da kompanije mnogo manje novca troše, da operativni troškovi da budu niži. Očekujem da nam otvore klastere do kraja januara i početka gebruara. Dobro je što možemo da odgovorimo na neistine koji će neki svakako da izgovaraju po Srbiji. Želim da svima čestitam slabvu Svetog Nikolu, nažalost neću moći ujutru da budem u crkvi sa svojim sinovima i bratom, jer ću biti još ovde, ali nadam se da ću stići - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin/TV Pink

Na kraju samita zajednička deklaracija

Predviđeno je da Vučić tokom dvodnevne posete Briselu ima odvojene susrete sa predsednikom Vlade Kraljevine Španije Pedrom Sančezom, predsednikom Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga Likom Fridenom, kao i sa predsednikom Evropske narodne partije Manfredom Veberom. Osim na samitu EU-ZB, Vučić će učestvovati i na samitu Evropska narodna partija — Zapadni Balkan.

Tokom samita glavne teme biće jačanje integracije EU i Zapadnog Balkana kroz Plan rasta, produbljivanje političkog angažmana EU sa Zapadnim Balkanom u više oblasti, među kojima spoljnoj i bezbednosnoj politici, izgradnja ekonomske osnove za budućnost i ublažavanje posledica rata u Ukrajini, kao i saradnja u upravljanju migracijama, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Na kraju samita, trebalo bi da bude objavljena zajednička deklaracija, u kojoj se potvrđuje puna i nedvosmislena posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u EU i poručuje da je budućnost regiona u Uniji.

Samiti EU i Zapadnog Balkana održavaju se od 2018. godine, a poslednji ovakav samit održan je u Briselu u decembru 2023. godine.