"ODGOVORNOST SADA NA DRUGOJ STRANI" Brnabićeva - Svi zahtevi studenata ispunjeni

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da su ispunjeni svi zahtevi studenata koji su blokirali fakultete u Srbiji i da je sada odgovornost na onima koji su pokrenuli proteste da se ponovo uspostavi nastava na fakultetima.

Foto: Printscreen/K1

Brnabićeva je za TV K1 rekla da je akademski segment jedan od najvažnijih segmenta našeg društva i da studenti predstavljaju budućnost Srbije, a da je bunt nešto što je važno i dobro i za fakultete i za studente, ali i odgovornost.

- Imali ste četiri zahteva, niko se nije mešao u te zahteve, kakvi će biti, ko će biti, ko ih je doneo, koja većina ih je usvojila, sve smo stavili po strani. Četiri zahteva, četiri zahteva ispunjena, što se mene tiče, ta priča je završena. Sada je odgovornost na drugoj strani, da se nastavi rad - istakla je Brnabićeva.

Podsetila je da su studenti zvanično izneli četiri zahteva - da se sankcionišu napadači na studente tokom blokada saobraćaja, da se procesuiraju odgovorni za tragediju u Novom Sadu i učine javno dostupnim svi ugovori u vezi sa rekonstrukcijom Železničke stanice u Novom Sadu, da se puste na slobodu privedeni tokom protesta i da se povećaju sredstva za državne fakultete za 20 odsto.

- Lako je utvrditi da li su ispunjeni ili nisu, a ispunjeni su - naglasila je Brnabićeva.

Osvrćući se na tvrdnje studenata koji blokiraju fakultete da njihovi zahtevi nisu ispunjeni i da je na sajtu vlade objavljeno 195 dokumenta, a da ih, kako oni tvrde, ima više od 800 i da objavljeni ne govore o tokovima novca, Brnabićeva je rekla da je potpuno besmisleno da se razgovara o tome koliko je dokumenata objavljeno i dodala da nakon što je predsednik Aleksandar Vučić od Ministarstva građevine i Vlade Srbije tražio da se dokumentacija objavi javno, niko nije došao da preuzme tu dokumentaciju.

- Onda je krenuo narativ u pravcu 'nije na nama da čitamo tu dokumentaciju'. Rekla bih da se igramo mačke i miša i neću time da se bavim - dodala je Brnabićeva. Ponovila je da je taj zahtev ispunjen, a da o svemu ostalom može da se razgovara sa različitim institucijama i organima i dodala da su organizacijama mladih uvek otvorena vrata, ali da niko nije tražio sastanak.

Ocenila je da izvršna vlast i predsednik Vlade Miloš Vučević daju sve od sebe da razgovaraju i reše situaciju i dodala da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uradio puno toga.

- Uradio je deo posla koji i ne pripada njemu i nije njegov i rekao, 'ljudi, neko mora da čuje te studente, uopšte me ne zanima ni koliko ih je, ne zanima me ni da li su reprezentativni ili nisu, neko mora da čuje, neko mora da reaguje na nešto što je važna tema u društvu' - navela je Brnabićeva.

Istakla je da će dekani fakulteta koji su u blokadi morati da objasne svim studentima kako će zaštititi njihova prava. Prema njenim rečima, polemika o tome kako će nastava izgledati počela je da se vodi tek u poslednjih par dana, kada su se u polemiku uključili studentski parlamenti i SKONUS.

- Ti mladi ljudi su budućnost Srbije, oni moraju jedni sa drugima da razgovaraju. Mi smo tu kao predstavnici institucija, da kada se oni dogovore, vidimo kako mi možemo da naš deo posla uradimo, da se to sprovede u delo - rekla je Brnabićeva i dodala da je veliki broj studenata i roditelja zabrinut zbog situacije.

Govoreći o zatevima studenata, navela je da je to stvar koja je završena, kao i da sada moraju studenti, studentske organizacije i resorno ministarstvo da se dogovore o daljim koracima.

- Uvek smo spremni da sednemo i da razgovaramo, ali ne mogu da razgovaram o zahtevima, zahtevi su isporučeni, odgovoreno je na te zahteve - rekla je Brnabićeva.

Na pitanje da prokomentariše to što nailaze na osudu svi koji javno ne podržavaju studentske blokade i da se pozivaju i javne ličnosti da to učine, Brnabićeva je rekla da je užasan pritisak, a da joj posebno smeta što pritiske trpe i maloletna deca. Ona je navela i da se u nekim gimnazijama prave spiskovi učenika koji ne žele da učestvuju u blokadama.

- To mi se ne sviđa i ja bih to osudila i volela da mi kao društvo to osudimo, zato što bez obzira na to ko kako razmišlja, svako ima pravo na svoj stav i niko nema pravo da ga zbog tog stava proziva, prokazuje i izopštava iz društva - rekla je Brnabićeva.

BONUS VIDEO:

OGOLjENE NAMERE OPOZICIJE: Arhitekta Maldini: Most nema istorijsku vrednost, stvar političke prirode

Uskoro opširnije