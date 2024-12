OGOLJENE NAMERE OPOZICIJE Arhitekta Maldini objasnio: Most nema istorijsku vrednost, stvar je političke prirode (VIDEO)

ARHITEKTA Slobodan Maldini, govoreći o Starom železničkom mostu, ogolio je namere opozicije da žele da politički iskoriste ovu temu.

Foto: Printskrin

On je detaljno objasnio sve od konstrukcije mosta, pa do toga da nema nikakvu istorijsku vrednost, već da je čitava stvar političke prirode.

- Stubovi u reci su urađeni kao privremena gradnja. Znači, to nije bilo predviđeno da traje vekovima. To je privremeno rešenje. Stubovi su rađeni na drvenim osloncima. Danas smo u 21. veku, danas je potpuno druga vrsta saobraćaja. Nekada je opterećenje mosta bio prolaz kamiona, i to retko kada. Nikad se nije desilo da je bilo pet, šest i više kamiona u jednom trenutku. Danas je potpuno drugo i danas mi imamo propusnu moć tog mosta koja je ograničena na dve kolovozne trake i tramvajsku traku i šire od toga ne može - kaže Maldini.

On je dodao da kada se proširi most biće "utrostručena propusna moć".

- Mislim da tu ne treba biti nostalgičan, most nema one karakteristike koje ga čine istorijski značajnim. Da je takav, bio bi sačuvan. Sada je praktično vlast pred problemom koji nema veze sa saobraćajem, sa urbanizmom, sa arhitekturom, već je isključivo političke prirode - rekao je arhitekta.