"OPET SE PRETI NEDUŽNOJ DECI" Prof. dr Milovan Bojić osudio demonstracije - Ja sam ih osetio i platio krvlju (VIDEO)

PROF. dr Milovan Bojić govorio je u "Hit tvitu" o političkoj klimi koju stvaraju demonstracije u Srbije koja liči na onu iz dvehiljaditih godina koju je lično platio iskustvom i krvlju.

Foto: Printskrin

- Vidite 1996 i 1997. godine studentske proteste pamtim iz nekog vremena kada su ono svoje političke zahteve artikulisali okrenuti prema Univerzitetu smeni rektora, sećam se posle sam bio u savetu beogradskog Univerziteta, malo su se ispočetka prikrivali pa su onda skinuli svoje političke kabanice i već na veliko defilovali kroz svoje političke stranke.

Kazao je da je lično i krvavo platio svoj tadašnji mandat.

- Ne znam čemu se ona nada ali iz te jedne takve klime ulazimo u dvehiljaditu godinu, ne samo sa stanovišta što smo Ljubiša i ja bili tada u vladajućoj stranci ili na nekim funkcijama, nego klimu koja se kreirala iz svega toga, koju sam nažalost ja lično i krvavo platio. Ja nikada nisam o tome govorio javno, obično bi mi govorili posle svega što se dešavalo da sam ja oslobožen svih mogućih optužbi. Jesam, bez zastarevanja u regularnim sudskim postupcima, međutim, moja presuda je izrečena krajem oktobra dvehiljadite godine od istih tih koji danas na veliko dele lekcije iz demokratije. Ja sam kao roditelj tada žestoko pogođen i cela moja porodica. Moja osmogodišnja ćerka je stanovala kod škole Vladislav Ribnikar i preko puta parka Tašmajdan, i ja sam sve vreme u braku razvedenih roditelja, vodio o toj deci računa koliko sam mogao. Bio sam na velikim obavezama i dužnostima, mnošto funkcija ali nikada je u tom vremenu ne bih ostavio bez neke svoje zaštite i onda tašta koja je ličanka čije je poreklo iz jedne partizanske porodice, me onako prepadnuta zvala da je ovo kraj i pitala se šta je ovo. Ona je odvela dete da se poigra na Tašmajdanski park i onda dete koje ima kosu do ramena sa ukrasima u kosi, tako kako je ona pazila nju čuvala negovala, ona je otišla samo tu preko puta do prodavnice i kada se vratila našla je potpuno ošišanu. Druga deca okolo a očito su imali svoje pomagače sa klupe iza pribili su je uz drvo, ošišali kosu do glave a neko sa druge klupe je rekao "Tebi kosu tati glavu". Nije problem tata je tata on će izdržati sve ali da vam neko dete od osam godina pribije uz drvo i ošiša do glave je strašno da se suočite i suočavate sa tim kazao je Bojić. A onda ide noć, noć paklena i sve druge paklene noći, kako će ta kosa porasti, onda idu ti trzaji, nervno rastrojstvo, nicanje sede kose, hormonski disbalansi. Tako sam ja dobio svoju presudu i gušim se i gadim se ovih teoretičara koji se nadaju istim ishodom kako je njima to sve tada bilo normalno osim opozicionog poslanika Aleksandra Vučića, gotovo da niko nije dizao glavu to je bilo sve tako pripremljeno.. I kako taj jedan porodični atak, krvavi zločin, on dobija svoje nastavke, i nećete verovati, kako se psihopatologija razularene rulje, mase, bande, kako se ona nastavlja i posle toga to isto dete dobija u tašni novine "Bojić ubio toga i toga doktora. Bojić ukrao to i to.." i tako dalje kako se na decu deluje.

On je istakako kako je teror nad njegovom decom trajao dugo, pa je pomenuo i slučaj svoje ćerke iz drugog braka.

- Ista ta vlast blokira mi sredstva. Ona uđe u anesteziju i ne može da bude operisana, a vi dobro znate da u Švarcajskoj operacija ne može biti obavljena pre nego što se plati - rekao je Bojić.

Zatim se ponovo vratio na svoje dete i istakao kako mu i danas okolina govori kako je on jedini koji nije osvetio svoje dete.

- Koliko sam ja slab što to nisam uradio, i koliko sam slab na nju i njene dane, da li će se to ikako srediti i kako će ta trauma izgledati. I kad ja danas sa ovih protesta čujem opet su pretili nekom šišanjem, opet sam potpuno poludeo, taman misleći da smo sa tim stali. Opet se preti nečijoj deci nedužnoj, čiste duše, čistog srca, puna igara, puna radosti, puna sreće. Ajte samo na momenat da stavimo prst na čelo i zažmurite tate, mame, bake i deke, trebali nam takva klima u Srbiji? I šta bi vi radili da se nađete u takvoj situaciji?

Za navode opozicije da je šišanje njegove ćerke bilo posledica njegovih dugova, rekao je da su idioti i da nikada nije bio kažnjen čak ni za saobraćajni prekršaj.