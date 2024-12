KRVAVA ŠAKA JE NOVA STISNUTA PESNICA: Isti simboli i performansi se koriste već nekoliko godina - ko stoji iza protesta u Srbiji? (FOTO)

SIMBOL krvave ruke dokazuje ko stoji iza protesta koje predvodi opozicija u Srbiji

FOTO: Novosti

Talas nasilnih protesta i blokada saobraćajnica i institucija zahvatio je i Srbiju nakon tragedije u Novom Sadu u kojoj je u padu nadstrešnice na autobuskoj stanici poginulo 15 ljudi, a teško povređeno još dvoje.

Simbolika ovih protesta je ubrzo nakon početka uključila farbanje otiska ruke u crvenu boju sa porukom "krvave su vam ruke", kao i farbanje sopstvenih ruku u crveno. Osim toga, protest je uključio i farbanje, tj. prolivanje crvene farbe na trg, koja bi trebalo da simbolizuje krv.

Prvobitni zahtevi za utvrđivanjem političke, ali i krivične odgovornosti, dobili su novu dimenziju nakon nasilnog protesta u Novom Sadu.

Foto: Printskrin

Naime, tada je demolirana Gradska kuća, nakon čega su uhapšeni izgrednici, za koje se ispostavilo da su deo neformalnih studentskih organizacija, koje već nekoliko godina organizuju proteste u Srbiji.

Oni su, pokazaće se, povezani sa stranim organizacijama i fondovima, koji sponzorišu takozvane obojene revolucije širom sveta, Fondom za otvoreno društvo Džordža Soroša, američkom Nacionalnom zadužbinom za demokratiju (NED), Rokfeler fondacijom, nekoliko fondova iz Nemačke i dr.

Za razliku od protesta prošle godine, a u vezi sa tragedijama, tj. masovnim pucnjavama u OŠ "Vladislav Ribnikar" i selima Malo Orašje i Dubona, sada su na čelu protesta upravo ljudi koji se predstavljaju kao studenti i lideri ovih neformalnih grupa.

Krvave šake = stisnuta pesnica

Ono što je indikativno je usvajanje nove simbolike, koja je, ispostaviće se, u prethodnih par godina viđena širom sveta na političkim protestima sličnih grupa, sa istim finansijerima, a uključuje otisak šake u crvenoj boji, koja predstavlja krv i upravo slogan "krvave su vam ruke".

Srbija, koja ima iskustvo obojene revolucije, kroz koju je prošla 5. oktobra 2000. godine, kada je demokratski izabrana vlast srušena pučem koji su predvodili upravo predstavnici "omladine", oličeni u vođama zloglasnog "Otpora", još jednom se suočila sa istim problemom.

Otpor je kao simbol implementirao stisnutu pesnicu, koja će zatim po istom modelu biti "izvezena" i u druge zemlje, i to u Gruziju 2003. godine tokom "Revolucije ruža", u Ukrajinu 2004. godine tokom "Narandžaste revolucije", pa i u Jermeniju 2008. godine, kada će pod sloganom "Hima", tj. "Sada", stisnuta pesnica pokušati da smeni demokratski izabranu vlast, koja se opirala Sorošu, NED-u i Rokfeleru.

Protiv "pesnice" se borio i narod u Belorusiji, Rusijii, Venecueli i Iranu, stisnuta pesnica bila je jedan od najvažnijih simbola tokom "Arapskog proleća", u Egiptu 2011. godine, nakon kojeg je na Bliskom istoku počeo haos koji traje do danas.

Poslednji veliki pokret koji je koristio ovaj simbol je Black lives matter (BLM), koji je 2020. godine nakon smrti afroamerikanca Džordža Flojda pokrenuo nasilne proteste širom SAD, a koji je bio finansiran od strane Džordža Soroša i sličnih "filantropa" sa ciljem destabilizacije Trampove administracije.

Foto: J.S.

S obzirom na to da su lakoverni, ozlojeđeni tranzicijom i opljačkani u pljačkaškim privatizacijama širom bivšeg istočnog bloka, građani su počeli da ignorišu pozive na borbu, kakav je simbol, ali i naziv "Otpora", pribeglo se drugoj strategiji.

Prema toj strategiji, onaj protiv kojeg se protestvuje je dehumanizovan, po pravilu je kriv i optužen za najstrašnije zločine, uz upotrebu krvi kao univerzalnog simbola stradanja, jer je učinio nešto strašno "svima nama", a za to "nešto" mora da bude kažnjen groznom smrću u stilu predsednika Libije pukovnika Moamera Gadafija, bez suda i suđenja.

Prva šira upotreba krvavog otiska u Evropi desila se nakon izbijanja rata u Ukrajini, kada su proukrajinski demonstranti širom Evrope, pod kontrolom odbeglog ruskog oligarha Mihaila Hodorkovskog, nosili i delili fotografiju ruskog predsednika Vladimira Putina preko čijeg se lica nalazi krvavi otisak ruke, uzvikujući da je "ubica" i da su mu "krvave ruke".

Istorija simbola je povezana za slučajem iživljavanja najgore vrste

Simbol krvave ruke, ipak, prvi put je upotrebljen u političke svrhe nakon stravičnog incidenta u kojem su na ritualan način ubijena dvojica rezervista izraelskog IDF-a, Vadim Noržič i Josef Avrahami, 2000. godine u Ramali, gradu na Zapadnoj obali.

Oni su, naime, u civilnom automobilu zalutali na palestinski čekpoint u Ramali, gde su uhapšeni i sprovedeni u policijsku stanicu.

U isto vreme, u tom delu grada, u toku je bila sahrana poginulih Palestinaca u okršaju sa IDF nekoliko dana ranije. Prisutni na sahrani su, čuvši da su zarobljeni vojnici IDF, opkolili policijsku stanicu i na kraju i upali u nju.

Foto: Printskrin

Izraelske vojnike su pretukli, a zatim ih i desetinama uboda nožem ubili. Njihova tela su obeščašćena, a iživljavanje nad njima je osim odstranjivanja delova tela, uključivalo i vađenje organa, zbog čega je nastala užasna fotografija jednog od ubica, Aziza Salhe, koji je ponosno, sa krvavim rukama sa prozora policijske stanice pozdravljao okupljenu rulju.

Simbol krvavih ruku, tj. ruku ofarbanih crvenom bojom za Palestince tokom "Druge intifade", tj. palestinskog ustanka, od 2000. do 2005. godine predstavljao je osvetu.

Soroševa mržnja prema suverenim državama

Iako je jevrejskog porekla, Džordž Soroš se više puta našao u sukobu sa izraelskom državom, pogotovo od kako je na njenom čelu Bendžamin Netanjahu. Razlog za to nije neka Soroševa ljubav prema Palestincima (naprotiv!), nego jednostavno želja da se bilo koja suverena država uništi. To je primetila i američko-izraelska autorka Karolin Glik koja je u jednom od svojih tekstova navela:

- Na primer, Soroševa Fondacija za otvoreno društvo finansira organizacije za pomoć migrantima, za legalizaciju marihuane, za prava seksualnih manjina, 'Okupirajmo Vol strit' itd. Ali, činjenica je da projekti podržani od Soroša imaju osnovne zajedničke osobine… Svi oni rade na slabljenju sposobnosti nacionalnih i lokalnih vlasti zapadnih demokratija da podržavaju zakone i vrednosti svojih nacija i zajednica... Drugim rečima, njihov cilj je da potkopavaju zapadne demokratije i onemoguće vladama da održavaju red ili da društva zadrže svoj jedinstveni identitet i vrednosti.

Koliko Soroš nema osećaj za pripadnost bilo kakvoj naciji dovoljno govori i jedan od njegovih intevjua, koji je dostupan na Jutjubu, u kojem otovreno kaže da ga ne grize savest zato što je nacističkim kolaboracionistima u Mađarskoj pomagao da otimaju imovinu od njegovih sunarodnika koji su transportovani u logore smrti.

Foto: EPA

Međutim, grupe finansirane od strane Soroša, Rokfelera i sličnih fondacija, tokom Arapskog proleća, a posebno početkom rata u Siriji, iskoristiće ga kao simbol stradanja Arapa.

Takođe, 23 godine posle linčovanja u Ramali, sa početkom sukoba u Pojasu Gaze između Izraela i Hamasa, ovaj simbol su u okultističkom maniru, preuzele "pro-palestinske", po pravilu levičarske, anarhističke, ultra liberalne, feminističke i navodno studentske organizacije, kao simbol stradanja Palestinaca u Gazi i "krvavih ruku" izraelskog, "cionističkog" režima.

Promena iz simbola "osvete" u simbol "stradanja" pratila je i već oprobana dehumanizacija druge strane, a posebno prilikom "pro-palestinskih" protesta na američkim univerzitetima.

Identično protestima srpskih "studenata" u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, američke studentske "neformalne" pro-palestinske grupe, poput "Huskies for a Free Palestine", su organizovale blokadu bostonskog "Northeastern" univerziteta uz poruku "univerzitetu su krvave ruke", ostavljajući krvave otiske po kampusu.

Slične akcije su izvedene i na daleko poznatijem Tehnološkom institutu u Masačusetsu (MIT), gde su prema pisanju "Boston Globe" takođe ostavljeni tragovi "krvave" ruke preko izraelske zastave.

Finansiranje anarhističkih, levičarskih i "pro-palestinskih" grupa koje koriste "krvavu ruku" od strane "filantropa"

Spomenute grupe na "Norteastern" i MIT univerzitetima finansirali su, za neke iznenađujuće, kako je pisao Politico, pored Fonda Džordža Soroša i fondacija Bila i Melinde Gejts, kao i fondacija Braće Rokfeler.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Iz Soroševe fondacije su odbili da za Politico komentarišu tvrdnju da su grupe poput "Jewish Voice for Peace" and "IfNotNow" finansirane od strane njih, ali je rečeno da je fondacija "finansirala širok spektar američkih grupa koje su se zalagale za prava Palestinaca i Izraelaca i za mirno rešenje konflikta u Izraelu".

Politiko navodi da je David Rokfeler Mlađi direktno finansirao "Jewish Voice for Peace" sa 500.000 dolara, kao i Tides Foundation, koja je organizacija slične provinijencije.

Upravo finansiranje fondacije Tides je drastičniji primer, jer je u nju upumpano u jednom trenutku 13,7 miliona dolara od strane Soroševog Fonda, a ona je u Srbiji finansirala brojna feministička udruženja, poput Rekonstrukcija Ženski fond i Autonomni ženski centar, kao i Žene u crnom, a kojima je zajednički činilac Staša Zajović, iz čije biografije se vidi da je osnivač svih ovih organizacija koje su povezane u "Feminističku koaliciju".

Kako je pisao Jewish news syndicate, Tides je ključni deo slagalice, preko kojeg se ostalim grupama, bile one feminističke, levičarske ili "pro-palestinske" iz Fonda za otvoreno društvo i Fondacije Braće Rokfeler deli novac za aktivnosti.

Foto: Profimedia/Vikipedia

Jedna od organizacija koja je novac dobila od ovih fondacija i složenih šema isplate grantova, prema JNS, je i feministička organizacija "CodePink", koja je tokom 2018. i 2019. godine prihodovala 105.000 dolara, a upravo je to organizacija koja je krajem oktobra prošle godine prekinula obraćanje američkog državnog sekretara pred američkim Senatom, pokazujući "krvave" ruke i govoreći "krvave su vam ruke".

Identičan slogan organizacija ističe i na svojoj službenoj stranici, a to im nije bila prva akcija ove vrste, s obzirom da su prekidali ili ometali i druge zvaničnike istim nastupom.

Naime, prolivajući crvenu farbu po prilazu kući Nensi Pelosi, pripadnici CodePink su umakali ruke u crvenu farbu i uzvikivali dobro poznatu parolu, u martu mesecu ove godine, kako je pisao San Francisco Standard. Zanimljivo, isto su nedavno uradili i demonstranti u Novom Sadu, kada su trg prekrili crvenom farbom, ali i u Skoplju nekoliko godina ranije na demonstracijama protiv vlasti VMRO DPMNE.

Kako se akcije NVO u brojnim slučajevima samo kopiraju i prenose na druge događaje, ovo nisu prvi performansi, već su određeni deža vi dešavanja iz 2013. godine, kada je ista organizacija, na isti način, prekinula obraćanje tadašnjeg državnog sekretara Džona Kerija pred Senatom u vezi sa ratom u Siriji.

Njihove ruke su i tada bile ofarbane crvenom farbom, a uzvikivali su i dobro poznati slogan.

Naravno, njihov navodni pacifizam i protivljenje ratu samo je predstava za javnost, jer kada se pogledaju njihovi ostali projekti, kao i propaganda koju šire na svojim predavanjima, tribinama, društvenim mrežama i drugim kanalima, dobija se prava slika o čemu se radi. Sve ove organizacije kao glavni problem vide belog, heteroseksualnog hrišćanskog muškarca i tradicionalnu porodicu kao glavni uzrok problema u svetu.

Soroševe NVO učestvovale u kampanji protiv Trampa

Upravo veza CodePink i Žena u crnom je posebno zanimljiva u kontekstu aktivnosti koje je organizovala Staša Zajović sa saradnicama, a tiče se akcije CodePink "Woman for peace".

Naime, ona je još 2006. godine pisala ambasadoru SAD u SCG Majklu Poltu da primi na sastanak "aktivistkinje mirovne mreže" u vezi sa navodnim pozivom na mir u Iraku.

U međuvremenu, organizacija CodePink je postala moćno oružje u rukama "filantropa" za okršaj sa suverenistima, od kojih se na udaru našao i američki predsednik Donald Tramp.

Naime, osnivačica organizacije Medea Bendžamin se na službenom sajtu organizacije hvalila kako je u julu 2016. godine, tokom prve kampanje Donalda Trampa za predsednika, prekinula Republikansku nacionalnu konvenciju u Klivlendu.

Foto: Printskrin Twiiter

O ovom slučaju je pisao i Politico, navodeći da je ova organizacija imala i ranije pokušaje prekida događaja na kojima je nastupio Donald Tramp, poput njegovog govora iz juna 2016. godine na događaju "Faith and Freedom Coalition's Road", gde je između ostalog rekao i da "sloboda svake vrste znači da niko ne treba da bude suđen prema rasi ili boji svoje kože, a trenutno imamo podeljenu zemlju. Mi ćemo da je ujedinimo".

U zameni teza, metodom aktivističkog spina, CodePink je Trampa pokušao da predstavi kao pro-ratnog, rasističkog i ksenofobnog kandidata, što su sve stavovi koje je on u kampanji, ali i kasnije tokom mandata opovrgao i dokazao suprotno.

Zbog svojih nasilnih protesta i prekida događaja, sa navodnom antirasističkom tematikom, tri članice CodePink su proglašene krivim pred Višim sudom u Vašingtonu, a pretila im je kazna od 12 meseci zatvora i novčane kazne u visini od 2.000 američkih dolara.

Na kraju, vrhunac aktivnosti CodePink se ticao upada u zgradu ambasade Venecuele, o čemu je pisao "The Washington Post", koji je bio navodno povezan sa izborima u Venecueli na kojima su se takmičili tadašnji predsednik Nikolas Maduro i kandidat opozicije Huan Gvaido, a zbog rezultata za koje je opozicija u Venecueli tvrdila da pokazuju da je pobednik Gvaido.

U stilu poznate ruske aktivističke grupe "Pusi Rajot", čiji je advokat Jonko Grozev, kako je pisao Evropski centar za zakon i pravdu, "celu karijeru proveo kao advokat i aktivista NVO bliskih Džordžu Sorošu, tj. koje su finansirane od strane njega, dok na kraju nije postao i svetski lider ogranka Soroševog fonda specijalizovanog za upotrebu pravnih institucija u političke svrhe", grupa CodePink je zgrozila javnost svojim ponašanjem u ambasadi, pa tekst Washington Posta počinje rečima "aktivisti CodePink-a su skroz u vizuelnim stvarima - tim ružičastim šeširima, ogromnim vaginama koje plešu ispred Bele kuće, rukama umazanim lažnom krvlju na saslušanjima u Senatu".

Na kraju, u tekstu lista se navodi i da je CodePink iskoristio Venecuelu i dešavanja tamo za antitrampovski protest.

- Za CodePink, koji su majstori političkog teatra i provokativnih izjava, ovaj je bio smrdljiv. I, konačno, u četvrtak, poslednje četvoro njenih demonstranata koji su se skrivali u ambasadi dobili su ono što je neizbežno dolazilo: deložaciju i hapšenje, naveo je list na kraju teksta.

Vođe protesta u Srbiji

Način protesta, bezobzirnost u ophođenju, sukobe sa snagama reda i naravno performans "krvavih ruku" uz parolu "Krvave su vam ruke", u Srbiji već nakon same tragedije u Novom Sadu, a po uzoru na akcije CodePink, prvi su počeli da uzvikuju predstavnici Zeleno-levog fronta pod komandom Radomira Lazovića, kao i "student" Pavle Cicvarić, Mila Pajić i predstavnici "neformalne" grupe "Stav", po ugledu na one na univerzitetu MIT u Masačusetsu.

Upravo Mila Pajić, koja je inače jedna od predvodnica blokada na univerzitetima i nasilnih protesta u Novom Sadu, u nemačkom gradu Ahenu je preuzela Ahensku mirovnu nagradu, ali u svojstvu predstavnika Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR), kojem Sorošev Fond za otvoreno društvo finansira brojne programe.

Osim Mile Pajić, tu je i Emilija Milenković, za koju se ispostavilo da je saradnica na istraživanjima CRTA-e, organizacije koja je direktno finansirana od strane Rokfeler fondacije, USAID-a, NED-a, britanske ambasade u Beogradu i nekoliko nemačkih fondova, što i jasno pokazuju na svom sajtu.

Foto printskrin N1

Međutim, spisak sponzora protesta i lidera istih, "studenata" i vođa "neformalnih" grupa se tu ne završava, a pokazaće se da je pored YIHR, čiji je član Mila Pajić iz Novog Sada, još jedno "okupljalište" mladih, Krovna organizacija mladih Srbije, razvojni centar nove generacije "revolucionara" u stilu Otpora i njegovog lidera Srđe Popovića.

Naime, pored Emilije Milenković, koja je članica Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije koja "ruši rodne barijere, tu su još i Ivan Bjelić i Nikola Ristić, predvodnici "studentskih" protesta, iako oni "nisu studenti", prema sopstvenom priznanju.

Ivan Bjelić je zato na jednom "studentskom protestu" rekao da nije student već "dobro društvo za proteste". Pored toga je, kao i Milenkovićeva, član Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije.

Bjelić ima i dobru finansijsku zaleđinu. Pored toga što je član Upravnog odbora KOMS-a, Bjelić je i koordinator organizacije "Forca Požega", koja novac prima kroz projekte fondova za evrointegracije. Samo za projekat "Ka Evropi - sa zanjem i saznanjem" Foruma civilne akcije FORCA Požega, predložen je budžet od 1.566.000 dinara, prema podacima Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije.

Foto: Printskrin

Inače, Krovna organizacija mladih Srbije je NVO finansirana od strane nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju, kao i DW Akademije, što su upravo finansijske poveznice između Milenkovićeve, Bjelića i trećeg člana Nikole Ristića, koji je preko povezanih projekata KOMS-a povezan sa Milenkovićevo i Bjelićem.

Naime, na YouTube kanalu "Hiljadu zato" Krovne organizacije mladih Srbije, koji sponzoriše pomenuta DW akademija, kao i USAID, jedan od voditelja je upravo Nikola Ristić.

Na kraju, već spomenuti Pavle Cicvarić je predvodnik "neformalne" grupe "Borba", a prema sopstvenim objavama na društvenim mrežama vrlo je blizak upravo Emiliji Milenković, Mili Pajić i Nikoli Ristiću, sa kojima koordiniše blokadu Rektorata Beogradskog univerziteta i drugih fakulteta u Srbiji, ostavljajući zlokobnu okultističku poruku "krvave su vam ruke", zbog čega je i uhapšen, a što su mediji pod kontrolom Soroša, NED-a i fondacije Rokfeler predstavili kao "nasilje policije nad studentima".

Medijska platforma u službi obojenih revolucija

U organizaciji protesta u svrhu sprovođenja obojene revolucije, pokazaće se, ključnu ulogu imaju mediji, ali za razliku od tradicionalnih medija informativnog karaktera, ovi mediji su specijalizovani za "istraživački rad", posebno na polju organizovanog kriminala, kojima je cilj da dehumanizuju vlast protiv koje se bore pripisujući joj neljudske zločine.

Međutim, u praksi se pokazalo da takvi mediji po potrebi imaju i informativnu, pa i dnevnopolitičku, ali i propagandnu ulogu.

Na primer, KRIK i slični mediji redovno prenose proteste opozicije u Beogradu, a zatim, sasvim slučajno, ističu da se okupljenima obratio jedan student Fakulteta političkih nauka, Pavle Cicvarić, i to, naravno, dele na svojim društvenim mrežama.

Foto: Printscreen

Pravu prirodu i cilj svog postojanja KRIK ipak nije uspeo da sakrije. Da je jedan od medijskih stubova demonstranata koji, finansirani Soroševim i Rokfelerovim novcem i darovani njihovom simbolikom "krvave ruke", dokazano je kroz tokove novca, kroz koje se vidi da su KRIK i vođe demonstracija u Srbiji finansirani iz istog novčanika.



Pa tako, krajnje ozbiljno i neironično, KRIK na svom službenom sajtu navodi da način finasiranja koji oni imaju sprečava "kontrolisanje medijskih sadržaja".

- KRIK se finansira iz donacija. Ovakav način finansiranja sprečava uticaj pojedinih izvora novca, koji teže da kontrolišu medijske sadržaje. Među stranim institucijama i fondacijama koje su pomogle naš rad do sada su: OCCRP, National Endowment for Democracy (NED), Open Society Foundations (OSF), Rockefeller Brothers Fund (RBF), Civil Rights Defenders (CRD), Heinrich Böll Stiftung (HBS), Evropska unija (EU), Ambasada Australije u Beogradu, Sigrid Rausing Trust, Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji – Europe ASAP“, Ambasada SAD-a u Beogradu, Ambasada Holandije u Beogradu, IREX i Internews. Takođe, izvor našeg finansiranja su i individualne uplate čitalaca koji razumeju značaj i važnost istraživačkog novinarstva - naveli su oni na svom sajtu.

Koliko "kvalitetu rada" KRIK-a doprinose uplate čitalaca teško je proceniti, s obzirom da postoji ozbiljna sumnja da je ovo jedini ironični deo ovog zapisa, s obzirom na količinu sredstava koje je KRIK dosada dobio od svih navedenih donatora.

Foto: KRIK Printskrin

Kraj "svemoćnog" NVO sektora i alata za obojene revolucije se bliži

Ipak, da se nešto bitno promenilo u svetu, u načinu funkcionisanja i razmišljanja svetskih elita, posebno onih koje su suverenističke i koje se protive Novom svetskom poretku Soroša i Rokfelera, postalo je jasno kada je na predsedničkim izborima u SAD početkom novembra pobedio po drugi put Donald Tramp.

On je odmah najavio da će deo njegovog kabineta biti i američki milijarder i inovatora Ilon Mask, koji se pak prvo zavetovao da će kroz Odeljenje za efikasnost vlade, koje će voditi zajedno sa Vivekom Ramasvamijem, skresati troškove američke vlade, između ostalog i za programe finansiranja NVO širom sveta u službi sprovođenja obojenih revolucija, a koje sprovodi američka Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED).

Foto: Tanjug

Uplašeni zbog skorog prekida tokova novca koji iz Vašingtona vode, između ostalog, i do Beograda, predstavnici NVO sektora su počeli da zloupotrebljavaju neočekivanu tragediju u Novom Sadu, svesni da će većina njih uskoro ostati bez redovnih uplata.

Zanimljivo, predsednik Srbije je predvideo da se nešto tako sprema. On je nedavno izjavio da su u SAD promene na vidiku i da je "prošlo vreme obojenih revolucija".

- Nigde na svetu obojene revolucije ne mogu da prođu. Stiže nova era, stiže novo vreme, uveren sam da će posao da obave Ilon Mask, Vivek Ramasvami i drugi. Siguran sam u to. Ali neki će da ostanu bez apanaže - rekao je Vučić i dodao da je kod nekih domaćih aktera zavladala panika:

- Ja ih razumem. Panika je, jer nisu sigurni kako će to da funkcioniše sa SBB-om i njihovim partnerima i do kada će sve to da funkcioniše. Nervoza je sve veća. Nisu sigurni kako će da reaguje Mask, hoće li da zaustave pare NED-u i drugim američkim organizacijama koje filuju nevladine organizacije. Kao što recimo 'Proglas' dobije od jedne građanske inicijative prebačene pare, da se Vlasi ne dosete, tako što prvo pređe sa jedne američke fondacije na tu građansku inicijativu koja je protočni bojler, a odatle prođe na 'Proglas' i na sve njih. Pa se onda oni sete da organizuju blokade puteva. Da bi se pozicija Srbije oslabila u svetu, da bi se Srbija iznutra oslabila. Zato što je Srbija samostalna, nezavisna zemlja koja nikoga neće da sluša. Samo zato dobijaju te pare. Je l' vi mislite da te pare postoje negde onako? Što vam ne da gazda prve pare, što morate da dođete kod Željka po platu, što vam ne da neko sa RTS-a pare? Samo za onog za koga radite ima pare. Besplatno ima samo sir, ali u mišolovci. Nigde ga besplatno nema. Gazde plaćaju, sluge izvršavaju.

(24sedam.rs)