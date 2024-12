BRNABIĆEVA: Očekujem da dekani preuzmu odgovornost nakon ispunjenja studentskih zahteva

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je akademska zajednica jedan od najvažnijih segmenata društva, da je iskrena studentska borba uvek dobrodošla i da je dobra za demokratiju u zemlji, i poručila da očekuje da dekani preuzmu odgovornost nakon ispunjenja studentskih zahteva i razgovaraju sa studentima.

Foto: Tanjug/T.R.

Ona je u izjavi za Tanjug istakla da sada očekuje od dekana, koji su podržali četiri zahteva studenata koja su ispunjena, da založe svoj autoritet i vrate se svom poslu - a to je stvaranje novih stručnjaka i ljudi koji će u budućnosti voditi Srbiju.

- Predsednik Vučić je sinoć poslao jasnu poruku koja se meni dopada - mi od ponedeljka nastavljamo sa našim poslom. Ispunili smo sve zahteve, tih zahteva je bilo četiri, a ne četiristo četrdeset i četiri. Dakle, lako može da se proveri koliko je zahteva bilo i da li su oni ispunjeni. Svako sa malo zdravog razuma i poštenja može da vidi da su sva četiri zahteva ispunjena. Dalje igranje mačke i miša govori samo o tome da su to sve samo izgovori za nastavak protesta i da je to politički protest. To onda nikakve veze nema sa legitimnom i uvek dobrom studentskom borbom, onda se radi o formi, a ne o suštini. Dakle, bila su četiri zahteva, četiri zahteva su ispunjena. Očekujem da, u skladu sa odgovornošću koju su preuzeli neki od studenstkih lidera, da se drže toga. Mislim da je to i dobro za našu demokratiju. Ukoliko se protesti nastave, to je dokaz da se radi o nečemu drugom, a ne o studentskoj borbi - rekla je predsednica parlamenta.

Brnabić je kazala da su sada na potezu rektori i dekani koji su podržali studentske zahteve koji su ispunjeni.

- Akademska zajednica je, po mom mišljenju, jedan od najvažnijih segmenata društva, posebno visoko školstvo. Biti rektor jednog univerziteta je čast i odgovornost koja je jedna od najvažnijih u jednom društvu. Biti dekan jednako tako. Ukoliko je većina njih podržala zahteve studenata, onda i oni moraju da preuzmu odgovornost. Oni moraju da razgovaraju sa svojim studentima, ulože svoj autoritet i kažu da moraju da pokažu ozbiljnost i odgovornost. Imali ste četiri zahteva, mi smo vas podržali, oni su ispunjeni - u redu je, vraćamo se na nastavu, vraćamo se onome što moramo da isporučimo za čitavo naše društvo. A to je stvaranje novih stručnjaka, to je stvaranje sledećih generacija koje sutra treba da vode Srbiju. To nisu blokade fakulteta u odnosu na ono što vama u tom trenutku padne na pamet. To nije demokratsko društvo i to nisu demokratske prakse. Moje pitanje upućeno dekanima jeste - zahtevi su ispunjeni, šta ćete vi sada uraditi - navela je Brnabić.

Predsednica skupštine je poručila da će Srija umeti da sačuva institucije i vladavinu prava, te da čak i ukoliko su ovi protesti politički protesti, konačni cilj nije jasan.

- Nije mi jasno šta su politički ciljevi. Politički cilj može biti promena vlasti, ali samo demokratskim putem. Jedan način je savetodavni referendum o kome je govorio predsednik Vučić, koji bi pokrenula Narodna skupština sa 126 potpisa poslanika, na kome bismo pitali građane da li žele da pokrenemo proceduru opoziva. Ukoliko većina kaže da - Aleksandar Vučić odmah podnosi ostavku. Drugo rešenje su vanredni parlamentarni izbori, ali ukoliko pričamo o njima kao političkim predstavnicima, zabrinjava što oni to ne žele. Videćemo u ponedeljak da li su protesti bili politički ili ne - rekla je ona.

Brnabić je poručila da Srbija neće biti zemlja u kojoj se pravda deli na ulici.

- Srbija će umeti da sačuva svoju unutrašnju stabilnost, Srbija će umeti da sačuva i dodatno ojača svoje institucije jer smo mi to nasledili od nekoga pre nas, i treba da ih ostavimo jače nekome ko će doći nakon nas. Srbija će umeti da sačuva vladavinu prava - zaključila je Brnabić.