VUČEVIĆ O SNIMKU FIRIĆA I POGAČARA: To je sudar antisrpskih lidera i naroda Srbije

TE porodice su doživele nenadoknadivi gubitak, a njih interesuje revolucija u Srbiji, naveo je premijer Miloš Vučević za "Jutro" na Prvoj televiziji, govoreći o snimku na kojem se jedan od članova porodice Firić obraća Miranu Pogačaru.

FOTO TANJUG/ Vlada Republike Srbije/ Slobodan Miljević

-Dobro je da je juče neko imao strpljenja da snimi onaj razgovor između gospodina Firića i kolovođa antisrpskih stranaka u Novom Sadu. Dve devojčice i njihov deda su poginuli iz Kovilja. To su najmlađe žrtve i njihov deka. Pogačar i Brković došli da pričaju o Srbiji, njih ne interesuju te porodice. To je sramota. Oni su hteli da uđu u JKP „Čistoća“. Nisu očekivali da će tu biti gospodin Firić. Doživeli su moralni šamar.

Premijer je objasnio da je to deda stric poginulih devojčica i rođeni brat Đorđa, koji su poginuli 1. novembra u padu nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici.

-Sve ste videli, to ne može da se iscenira, ne možete da ih naterate da to kažu. To je sudar antisrpskih lidera i naroda Srbije. Te porodice su doživele nenadoknadivi gubitak. Njih interesuje revolucija u Srbiji. Nijednu porodicu nisu obišli, kao papagaji ponavljuju da treba sve da sruše zbog 15 ljudi koji su poginuli. Ne može da se sruši država zbog tragedije. Maske su pale, snimak govori više od mojih reči. Tog Pogačara vidite u svakom protestu, na tvrdo antisrpskim pozicijama- zaključio je Vučević.

