ZA MLADE OD 20 DO 35 GODINA UČEŠĆE ZA KUPOVINU STANA BIĆE JEDAN ODSTO: Zakon o garantnoj šemi stupa na snagu u januaru

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će učešće mladih, od 20 do 35 godina, za kupovinu stana iznositi jedan odsto od vrednosti stana, kao i da se planira da se već u januru donese zakon o garantnoj šemi, koji će to omogućiti.

Foto: Profimeda

Vučić je za RTS rekao da to znači da će učešće za kupovinu stana od 75.000 evra biti 750 evra, kao i da će ta mogućnost značiti "spas za ogroman broj mladih ljudi".

- Idemo na jedan posto učešća, to je spas za ogroman broj mladih ljudi. Gornja granica je pomerena i smatraćemo mladima one između 20 i 35 godina. Nama će biti potrebno više novca za subvencionisanje, jer mi to plaćamo, dobar deo prvih šest godina - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je dodao da to znači i da što pre treba da se donese Zakon o garantnoj šemi.

- Mi moramo da donesemo Zakon o garantnoj šemi, mislim da možemo već u januaru. To je ogromna stvar za mlade, ogromna stvar za njihovu mogućnost da se osamostale. Otplaćivaće kredite po garantnoj šemi mnogo manje nego što bi plaćali zakupnine - kazao je Vučić.

On je istakao da će mladi po istim uslovima moći da kupe stanove i u Nišu, Leskovcu, Kragujevcu, i ostalim gradovima.

Vučić je najavio da će do kraja godine biti otvoren put Šabac - Loznica, kao i autoput do Vrnjačke Banje.