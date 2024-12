NEĆE BITI PRELAZNE VLADE: Vučić - Neću tako da varam narod

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić poručio je večeras da neće biti nikakve prelazne vlade i da opoziciji neće dati mandat, jer bi tako varao narod.

-Svaki put, a meni je ovo hiljaditi put, ljudi ne treba da brinu samo zbog jedne stvari. Treba da imaju poverenje u svog predsednika. I kažem vam zašto. Ovo sve na kraju zavisi od mene. Slučajno, tako mi je Ustav dao. Jer oni bi da postave za predsednika vlade, za mandatara, koga oni hoće. O tome odlučujem apsolutno samo ja, rekao je Vučić gostujući na TV Informer.

Dodao je da je opoziciji svake godine padala na pamet prelazna vlada.

-Ja nikad nisam znao šta znači to prelazna vlada, neko prelazi negde, neko ne znam šta radi, ali mi tako varamo narod, a neću da varam narod. I to zavisi od mene. Neću da im dam mandat ni za šta na svetu. Jer ga nisu dobili. Tako da ne postoji, rekao je Vučić.

Naglasio je da postoje u ovoj situaciji samo dva rešenja.

-Jedno je savetodavni referenduma, a drugo je to da me ubiju. Treće rešenje ne postoji za njih, naveo je predsednik.

Dodao je da bez obzira na sve njihove priče o Rumuniji i svemu drugom neće da im da mandat, jer ne neće da uništi zemlju.

Komentarišući to što opozicija tvrdi da sve više javnih ličnosti ustaje protiv SNS, Vučić je rekao da su to uvek sve iste ličnosti, kao pred svaki izbore.

-Pred svake izbore isto urade. Pred svake izbore su ista lica. I nema nijednog koji im se razlikuje. Ima neki koji im fali samo. A nema nijednog od ovih. Sve manje su važni i niko ih ne zarezuje dva odsto. I nikoga ne interesuje šta misli Nikola Kojo i Dragan Bjelogrlić i drugi. Ljudi imaju svoj mozak i svoju glavu. Ne možete da ih varate, ne možete da ih prevarite, istakao je Vučić.

Poručio je da ako hoće referendum da uvek mogu da ga dobiju.

-Neka skupe 70 (potpisa). Pošto, video sam da se neki žale kao previše tražite potpisa. Ne tražim. Zašto 70? Trebalo bi da skupe 170. Ja im kažem, pa evo neka daju tih 81 koje su skupili za smenu Miloša za moju smenu, idemo odmah na moju smenu. Šta je problem? Na referendumu je lakše nego na izborima za njih. Ali ima jedan mali problem. Treba skupiti 50 odsto plus jedan protiv mene, poručio je Vučić.

On je rekao i da opozicija ne vodi igru već duže vreme nego stranci kao i da Proglas plaćaju stranci.

-Srpska opozicija je brojna i velika, nemojte da ih potcenjujete, ali ovde, u ovom slučaju, igru ne vode oni. Ne vode opozicione stranke već duže vreme, još od pre onih prvih izbora, dakle tamo od posle Ribnikara, igru vode stranci. I nemojte da imate bilo kakve sumnje, rekao je Vučić za TV Informer.

On je ponovio da će novoizabrani američki predsednik Donald Tramp uskoro potpisati 200 akata kojim će se prekinuti finansiranje, između ostalih, i srpske opozicije.

-Ukinuće, samo što će Evropa tada još više da ih finansira, ali su to tektonske promene. To ako Tramp uradi, to su tektonske promene za ceo svet. Svet više neće biti ni približno isti. Ja znam da sa nekim od tih donatora ljudi iz Trampovog okruženja već razgovaraju i upozoravaju da ne ruše taj novi svet, rekao je Vučić.

On je takođe rekao da i Proglas plaćaju stranci.

-Proglas direktno plaćaju stranci. Dakle, sad nek se ljudi pitaju zašto im je to potrebno. I nije im to najveća sramota. Najveća sramota im je jedan profesor. Siguran sam da će to biti skandal velikih razmera zbog njegovog odnosa prema devojčicama, rekao je Vučić.

Na pitanje šta je za državu crvena linija kada su protesti u pitanju, Vučić je odgovorio da za državu crvenu liniju predstavlja ozbiljnije ugrožavanje javnog reda i mira.

-Kada se to dogodi, tada je kraj svega. Tada je kraj svega i to u roku od sat vremena, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, do poslednjeg trenutka će se izbegavati takva reakcija države.

-Kada dođe trenutak i kada dođe vreme, država će preduzeti odgovarajuće mere. Ali, pustite nas da to izbegavamo do poslednjeg trenutka. Pustite nas da bežimo od toga, rekao je Vučić.

Kako je naveo, ne želi da živi u zemlji u kojoj će da se izvode vodeni topovi i tenkovi pred decu.

-Neću da se ponašam onako, kako su se oni ponašali kada nam nisu dali da uđemo u Svetogorsku ulicu i kada su ubili Ranka Panića, kada su mene izubijali, rekao je Vučić.

On je naveo i da je na sinoćnim protestima ispred RTS-a bilo 2 957 ljudi.

-Neko mi reče, "8000 studenata je bilo sinoć ispred RTS-a". Ljudi, umijte se hladnom vodom. Prekinite da lažete više...Sad postoje softveri koji to mere bez greške. Mere bez greške i bilo 2957 u piku, dakle to je sa svima i našim ljudima, rekao je Vučić.

(Tanjug)

