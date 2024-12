NE ODUSTAJEMO OD PREMEŠTANJA SAVSKOG MOSTA: Vučić - Pitanje je dana kada će da padne; Mi njega nećemo da uništimo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na Informer TV govorio je o premeštanju starog Savskog mosta.

Foto: D. Balšić

- Ja ne odustajem ni od čega, ja svoje ciljeve ostvarujem. Tu radimo sve na vreme, nema ni odlaganja ni odustajanja - naveo je Vučić odgovarajući na pitanje da li se odustalo od uklanjanja starog Savskog mosta, kako navode pojedini antisrpski mediji iz Beograda.

- Ovaj most su podigli nacisti za svoje potrebe, još posle rata je bilo jasno da On je u jezivom stanju. On može da se sruši. U onom delu koji ne vidite je drvo, to su drveni šipovi i on jedva stoji. Pitanje je dana kada će da padne. Mi njega nećemo da uništimo, već da ga premestimo. Novi most će biti velelepni i za pešake i za bicikliste, i da nas poveže sa novim tunelom, da se zaobiđe gužva - naveo je on.

Kaže da su demonstracije oko Beograda na vodi i fontane na Slaviji trajale dugo.

- Zamislite da sam ja slušao njih, 10 meseci su trajale te demonstracije. Sve pto su uradili mi smo uspeli da poi Oni koji imaju viziju moraju da guraju zemlju napred i da se bore sa onima koji bi da vrate točak unazad i da zaustave zemlju - ističe Vučić.

- Sve im je kontradiktorno - navodi on i kaže da i dalje niko ne može da mu objasni zašto ne može biti gondole u Beogradu.