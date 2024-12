TO SU TEKTONSKE PROMENE ZA CEO SVET: Vučić o potezu Trampa

PREDSETNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je finansiranje koje dobija opozicija kao i da će ukoliko novoizabrani američki predsednik Donald Tramp potipiše 200 akata koja je najavio da svet neće biti ni približno isti.

Foto: Tanjug/AP

Na pitanje da li će dodvoravanje opozicije trajati do prvih dana Trampovog mandata, kada će se potpisati 200 akata, da li će se tada ukinuti finansiranje koje dobijaju, Vučić je odgovorio da hoće.

- Ukinuće se, samo što će Evropa tada još više da ih finansira. Ali su to tektonske promene, to ako Tramp uradi, to su tektonske promene. To su tektonske promene za ceo svet. Svet više neće biti ni približno isti. - rekao je Vučić.