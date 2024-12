NOVINAR "VREMENA": Vučićeva funkcija je neupitna, ima podršku naroda i pobedio bi na referendumu! (VIDEO)

NOVINAR nedeljnika "Vreme" Filip Švarm demantovao je gostujući na antisrpskom mediju iz Beograda N1 da Vučić gubi poverenje naroda.

Foto: Šrintscreen/Iks

Švarm je takođe prognozirao debakl opozicije na ponuđenom referendumu o poverenju u predsednika.

- Ali ja verujem da to naprednjačko telo još uvek postoji i da Vučić tu može da napravi neke rezultate! Vučićeva funkcija je neupitna u ovom trenutku, izgrađen je taj kult ličnosti Aleksandra Vučića i ja nisam siguran da bi on izgubio na savetodavnom referendumu o podršci predsedniku! - rekao je on.

Pogledajte priloženi snimak:

