OPOZICIJA IZGUBILA KOMPAS: Tražili od Vučića da objavi dokumenta, sad ga optužili: Time kršiš zakon! (VIDEO)

OPOZICIJA više ne zna ni šta hoće, a njihove poslednje izjave to potvrđuju.

Foto: Printscreen

Na pitanje reporterke N1: "Predsednik je izneo dokumentaciju o slučaju nadstrešnice. Sme li iko osim tužilaštva sme da ima tu vrstu dokumentacije? On je rekao 'evo, ispunio sam vam jedan od zahteva', Bojana Savović - opoziciona tužiteljka koja je na poziciju došla nakon žute reforme pravosuđa odgovorila je:

"Ne, apsolutno je to neprihvatljivo, upravo protiv toga se mi borimo, borimo se da se vrate institucije, da svako radi svoj posao! On nije ni nadležan, ni stručan da se bavi istraživanjem krivičnih dela, to je neki deo koji bi trebalo da bude tajan za ostale učesnike a da od tužilaštva dobijemo sve informacije blagovremeno i u onoj meri da se ne ugrozi istraga!"

Pogledajte priloženi snimak:

OPOZICIJA: VUČIĆU, OBELODANI DOKUMENTACIJU O NADSTREŠNICI!

VUČIĆ: OK, SUTRA OBJAVLJUJEM!

OPOZICIJA: TIME KRŠIŠ ZAKON!



