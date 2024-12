BRNABIĆ PORUČILA ĐILASU: Kažu doktori da razgovor sa samim sobom može biti i lekovit (FOTO)

PREDSEDNICA skupštine Ana Brnabić odgovorila je lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu.

- Opet pričaju sami sa sobom umišljajući da pričaju sa @avucic. Posebno je zanimljivo da se taj trend širi po opoziciji. Što je, mislim, dobro - kažu doktori da razgovor sa samim sobom može biti i lekovit. Nadajmo se da će tako biti i u slučaju opozicije.

No, kad smo već kod tema koje je pokrenuo Đilas tokom svog internog dijaloga sa imaginarnim Vučićem - bilo bi mnogo lakše i jednostavnije, a svakako i poštenije, da oni sami kažu narodu ko stoji iza ovoga - ko im je "pozajmio" simbol krvavih ruku (viđali smo ga po drugim zemljama u pokušajima obojenih revolucija, kad evo ga, odjednom, u Srbiji), ko im je predložio da farbaju trgove u crveno (videli smo to u drugim zemljama u pokušajima obojenih revolucija, kad, odjednom, evo istovetnih akcija i u Srbiji), ko im je predložio "Blokadnu kuharicu" kao priručnik za proteste i, konačno, ko je sve to platio? Kad narodu u Srbiji odgovorite na ova pitanja, neće naše institucije morati da istražuju tokove novca. A fer je da odgovorite. Ko vam je sve ovo "savetovao" i odakle dolaze idejni tvorci i kreativni direktori? Mada su mogli da budu i kreativniji - glupo je da u nekoliko država recikliraju iste akcije i simbole.... Ali da ne cepidlačim.... - poručila je Brnabić.

