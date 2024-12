ANĐELA JEREMIĆ DANAS GLUMI NEPOLITIČNU STUDENTKINJU: Prošle godine aplaudirala Srđanu Milivojeviću na protestu opozicije

ANĐELA Jeremić je postala zvezda opozicije i opozicionih medija kada je svojim govorom pred studentima i profesorima Filozofskog fakulteta u Nišu započela blokadu tog fakulteta zajedno sa takođe istaknutim liderom - Lukom Đorđevićem, koji je zapravo poverenik za mlade u stranci Miroslava Aleksića.

Foto: Printksrin

Sinoć je u Utisku nedelje izjavila:

- Niko ne može da se hvata za to da smo mi postavili političke zahteve, to apsolutno nisu politički zahtevi, to su zahtevi građana i nas studenata. To nisu politički zahtevi, nećemo mi naškoditi političarima!

Inače, Anđela Jeremić je 23. 12. 2023. učestvovala na protestu koalicije "Srbija protiv nasilja" koja je šest dana ranije pukla na izborima, a ona je tom prilikom aplaudirala Srđanu Milivojeviću (kandidatu za predsednika Demokratske stranke) koji je tada držao govor okupljenima!