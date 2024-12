KOMENTAR: Širom otvorena vrata Evrope

NEKOLICINA mojih prijatelja, inače nesklonih da podnose poraze, izrazila mi je nepodeljeno zadovoljstvo povodom odluke Evropske unije da nam ne otvori klaster 3.

Milorad Vučelić

Tako se dodatno otegao naš proces približavanja "velikoj evropskoj porodici naroda". Na moje pitanje, postavljeno doduše bez naročitog entuzijazma, stigoše i odgovori.

Ko je bio bliže EU nego Ukrajina 2014. i 2022? Niko. "Vrata su im bila širom otvorena!"

Pa vidiš kako to završava. Izazoveš rat uz pomoć EU i NATO i ostaneš bez trećine teritorije i pola stanovništva, uz milion mrtvih i ranjenih. I uz dugove i kredite zapadnim državama koje je nemoguće vratiti stotinama godina. A svaki klaster otvoren.

I šta je zanimljivo i karakteristično za zapadni način vođenja politike, oni nikada i ne pomisle da je nešto od onoga što su počinili ili izazvali bilo pogrešno, njima je samo žao što to nije bilo uspešno. Ako je uspešno realizovana najnakaznija ideja, zlo ili opaka namera, onda je ona i ispravna. To je osnovno pravilo unipolarnog liberalnog sveta. Ne dovode u pitanje ovi iz EU ili SAD, naročito Merkelova, Oland ili Nulandova u ime Amerike, to što su Zelenskog i Ukrajince navodili na rat protiv Rusije, njima je žao što taj antiruski rat nije uspeo. Rat je, dakle, dobar ako uspe. Zapad ćuti na sve pojave stravičnog stradanja pravoslavlja u Ukrajini u nadi da će ta operacija uspeti. Tek ako ne uspe možda će se onda ustanoviti da je pogrešna i da to nije bilo dobro činiti. Do sledeće prilike. Otud se i u zapadnoj javnosti ili politici ne čuje baš često da nešto nije dobro, nego se po pravilu kaže "nije još bilo vreme za to".

U ratne svrhe kolektivni Zapad je uveo sankcije Rusiji. Iz mirnodopskih razloga Aleksandar Vučić i Srbija nisu se priključili ovoj ratnoj operaciji. Bilo je već tada jasno da su sankcije u stvari aktivno učešće u ratu, u šta se sukob u Ukrajini i pretvorio.

Nije Vučić zbog toga, što je razumljivo, izazvao samo ljutnju kod svojih zapadnih partnera nego je osumnjičen da sprema ratni pohod na svoje susede na Balkanu. I koliko juče stiže optužba da je on mali Putin! I kada se sve ovo u Ukrajini završi i kada se sklopi mir, neće niko moćan izgovoriti: ovo nam nije trebalo i pametan je svako ko u ovome nije učestvovao.

Vučićev greh je utoliko veći što je ova odluka osnovana na dvotrećinskoj volji i raspoloženju srpskog naroda i građana Srbije. Posle je ubedljivo potvrđena na legalnim izborima. Savremenom zapadnom shvatanju demokratskog krajnje je sumnjivo i gotovo nedopustivo poštovanje istinske volje naroda ako se njima ne sviđa i nije u njihovom interesu. To je dovoljan razlog da ti ta "vrata EU ostanu zatvorena".

Naterali su Putina u Siriji da pokaže da je Rusija velika i moćna. I pokazao je sa svim teškim posledicama. Ali to za njih na Zapadu, a preko Turske, nije bilo pouka da to ne treba više činiti. Ne, to je bio samo podstrek da ponovo pošalju islamske teroriste da urade isto, ali da ovog puta pokušaju da imaju više uspeha. Ili da bar "rastegnu" već široki front Rusiji. Nekima od lidera iz EU biće ovo prilika da puste novih milion emigranata u svoje zemlje. I da pojačaju pometnju koja i njihovim državama poput Nemačke i Francuske već dramatično traje. Samo još čekamo da iz Brisela stigne vest da su ponovo i Turskoj "vrata EU širom otvorena". Mada su Turci odavno već masovno prošli kroz ta vrata.

U Gruziji neredi, demonstracije, treći pokušaj izvođenja obojene revolucije, sukobi policije sa demonstrantima među kojima su neki sa ukrajinskim nacističkim oznakama.

Ukrajina uvela sankcije Gruziji. Za šta sve Zelenski ima snage i kapaciteta! Masa ne priznaje rezultate legalnih izbora. Predsednica Salome Zurabišvili neće da ode sa funkcije. Ne priznaje unapred odluku parlamenta koji je bira. Hoće žena da vlada mimo izbora, ustava i zakona. A iz Brisela poručuju: "vrata Gruziji ostaju otvorena".

Zelenskom je odavno istekao mandat, a on vlada li vlada, ratuje, postavlja, smenjuje generale, donosi ukaze i zakone, mobiliše za rat i šalje silom na front golobrade mladiće, putuje po svetu, nabavlja nove modele automobila. Postavlja ultimatume NATO. I njemu su "vrata EU trajno ostala širom otvorena".

Neredi u Moldaviji. I tu su pod određenim uslovima "vrata u EU otvorena". Rumunija je u iskušenju, ponavljaju se izbori, verovali ili ne, zbog "Tik-toka" i Rusa, ne bi li se iz igre izbacio regularni pobednik, desno orijentisani Kalin Đorđesku. Takozvana država Kosovo otvoreno teroriše srpski narod koji tamo živi. Hapsi, tuče Srbe, silom tera srpske poslanike iz neke svoje skupštine. Eksplozivom razara kanal Ibar-Lepenac i ostavlja Srbe bez vode. Sprema se na udar na osnovne škole i bolnice na KiM. Ko sve zna šta spremaju Srbima za predstojeći Božić. I Kurti spremno očekuje da mu koliko sutra iz Brisela poruče "vrata EU za vas otvorena".

U Srbiji takođe postoje oni koji raznim povodima ili već zaboravljajući povod i razlog prave nerede, inscenaciju nasilja i nezadovoljni su ishodom izbora od pre godinu, dve ili pre sedam, osam meseci. Ne priznaju veliku većinu poslanika u Narodnoj skupštini i ne priznaju pravo odlučivanja toj većini. Pokušavaju svim svojim silama da dobiju poruku iz Brisela da su im "vrata EU širom otvorena". Ali Srbija se očigledno ne uklapa u gore navedena pravila za "otvaranje EU vrata". Zapelo je. Moralo bi biti baš prave krvi i ognja u Srbiji, čak i daška građanskog rata, da bi se u Briselu umilostivila baltička trojka, sa Kajom Kalas na čelu i ojačana Hrvatom Toninom Piculom, da nam "otvori vrata EU".