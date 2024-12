SRBIJA JE SLOBODNA ZEMLJA, TO JE NAŠ IZBOR: Vulin otvorio drugi dan Verona evroazijskog ekonomskog foruma

POTPREDSEDNIK Vlade Republike Srbije, koji se nalazi u zvaničnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, otvorio je danas drugi dan Verona evroazijskog ekonomskog foruma u Ras el Hemi.

Tanjug

Potpredsednik Vulin je u obraćanju istakao da nije pitanje da li je treći svetski rat počeo, "počeo je, pitanje je samo da li će rat eskalirati do upotrebe nuklearnog oružja, ništa drugo."

Poručio je da su bombardovanjem Srbije zapadne sile izgubile poverenje slobodnih zemalja.

- NATO agresija na Srbiju 1999. godine je bio poslednji nekažnjeni zločin u prokletom i krvavom 20. veku. I niko nije bio okrivljen za to, ni Ujedinjene nacije nikada ništa nisu rekle o tome niti su preispitivale. NATO agresija na Srbiju je vrhunac unilateralnog sveta. Najbitnija stvar ako želiš da budeš najvažniji, ako misliš da imaš pravo da vodiš, jeste moralna snaga. Kako mislite da vodite svet ako nemate nikakve moralne vrednosti? Posle agresije na Srbiju NATO i Zapad izgubili su moralnu jačinu. Kako sada možete da tražite od Srbije da se složi da su na primer ukrajinske granice svete a srpske nisu? Velike sile koje veruju da treba da vode svet moraju biti jake u ekonomiji, vojsci i moralu. To je za mene najbitniji deo politike, ljudskog društva - moral, i oni su to izgubili. Izgubili su onog trenutka kad su počeli da siluju moju zemlju, i dalje to rade - poručio je potpredsednik srpske vlade i dodao da se NATO agresija, kao 1999. godine na Srbiju, ne sme ponoviti u bilo kojoj drugoj državi na svetu.

Potpredsednik Vulin je rekao da Srbi žele da budu deo slobodnog sveta i da to jesu, kao i da su naše vrednosti - Bog, nacija, porodica.

- Nismo tako bitna zemlja ali smo slobodna zemlja. Naš predsednik Aleksandar Vučić je jedan od poslednjih nezavisnih lidera u Evropi. Zahvaljujući predsedniku Vučiću dovoljno smo hrabri da kažemo da nećemo uvesti sankcije Rusiji, da ne želimo da prekinemo saradnju sa Kinom. Želimo da budemo slobodni, to je naš izbor. Možda je čudno u moderno vreme kad ste u vladi koja predstavlja 7 miliona građana, trebalo bi da budete tihi, nemate ni nuklearno oružje. Ali ne, mi smo Srbi - rekao je potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin.