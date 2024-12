VUČEVIĆ: Svi koji sprovode nasilje odgovaraće po slovu i zakonu, za vikend je 40 dana od tragedije koju niko ne sme da zloupotrebljava

Premijer Miloš Vučević naglasio je da su režiseri haosa koji se danas odigrao ispred novosadske gradske Skupštine i u njoj Marinika Tepić i Goran Ješić.

-To je na žalost i sramotu onih koji su to organizovali. Režiseri ovog scenarija zla i haosa su Marinika Tepić i Goran Ješić. Njih dvoje su juče okupili opoziciju u Novom Sadu i izdiktirali im kako će i šta će da rade. Brković, Pogačar su samo puki izvršioci, legionari koji rade ono što moraju da rade. Većina je prihvatila kvorum, gradonačelnik je bio tamo. Imali su plan da zauzmu Skupštinu, da okupiraju narodnu imovinu. Kada im to nije pošlo za rukom, onda su se pokupili. Zamislite policija privodi one koji su tukli policiju, novinare, što je za svaku osudu. Poverenici, hoćete nešto reći kada izvode decu na političke skupove? Nemojte da nam držite predavanje o deklaracijama i konvencijama. Isto to se odnosi na novinare, novinarke, kamermane.

Vučević je naglasio da je za vikend 40 dana od tragedije u Novom Sadu i da život mora da ide dalje.

-Ješić je svašta nešto objavio, verovatno konzumira malo više sredstava, onda se zanese. Koji to muškarac tuče ženu? Pa je l' ste videli onog radnika "Čistoće", sam protiv njih 10,15 bio. Oni vrište, pište. Moramo da radimo, život mora da se nastavi. Niko ne sem da zloupotrebljava nesreću. Na Tužilaštvu i na sudu je da dostavi dogovore. Neće biti obojene revolucije. Svaka skupština može da zaseda i na livadi, ako ima legitimitet i legalitet. Nije to pitanje prostorije nego ko je izabran. Sve ste izbore izgubili. Cela Srbija mora da ide dalje. Moramo da zavšimo Moravski koridor, a oni bi hteli da zaustave Srbiju. Za njih je to uspeh. Ko sprovodi nasilje odgovaraće po slovu i zakonu. Mika Aleksić je rekao da je Srbija ekspres lonac koji samo što nije proključao a Marinika da je pitanje momenta kada će početi da se puca. Da joj poručim, neće više Srbin na Srbina da puca i građani Srbije da stradaju međusobno. Dosta je bilo 1941. I 1945, bratoubičalkih sukoba. To što oni to žele da se dese, to je na njihovu sramotu, na sreću sa malom podrškom građana. Aleksandar i Andrej su naši saborci i prijatelji.

On se osvrnuo i na napad na novinarku Informera i naglasio ostaje da se vidi da li će se udruženja novinara oglasiti.

-Valjda vi niste novinari, oni sebi daju za pravo da procene ko je novinar, da zaustave saobraćaj, da li će se graditi novi most, usvojiti GUP. I ona mora da ide dalje.

Vučević je poslao i poruku članovima SNS.

-SNS je najodgovornija kada je najteže. Lako je slaviti pobede i mandate. Da budemo još odgovorniji, da radimo za građane Srbije. Ko ne želi i ne može to da izdrži ne treba ni da bude deo ove priče- zaključio je.