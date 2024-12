BEOGRAD SPREMAN ZA POTPUNU SARADNJU PO PITANJU ISTRAGE Vučić: Najvažnije je ko stoji iza događaja kod Zubinog Potoka

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je, kada je reč o dešavanjima u Zubinom Potoku, Beograd spreman na potpunu saradnju po pitanju sprovođenja istrage sa svim međunarodnim organizacijama i institucijama i da će, ukoliko je to učinio neko srpske nacionalnosti i ko se nalazi na teritoriji pod efektivnom kontrolom Republike Srbije, biti priveden, ali je istakao i da takva saznanja do sada ne postoje.

foto d.z.

Vučić je novinarima u Beogradu rekao da su tri stvari važne, a prva je da smo pokazali da smo ozbiljna i odgovorna država.

- Što to znači? Mi nismo izašli i rekli ovo je Kurti organizovao i uradio. Mogli smo. On ima najviše razloga da to uradi. Ne zaboravite da je u španskom El Mundo pre mesec dana upravo on rekao da bi mu ovako neki incident odgovarao pred izbore i ne samo zbog izbora, ali i zbog mnogih drugih stvari. Mi to nismo rekli - ukazao je Vučić.

Naglasio je da je Srbija spremna na potpunu saradnju po pitanju sprovođenja istrage sa svim međunarodnim organizacijim i institucijama, a u skladu sa Briselskim sporazumom na određene načine i sa prištinskim institucijama, ne ugrožavajući suverenitet i nezavisnost Republike Srbije.

- I to smo spremni da uradimo. Ukoliko je to počinio neko srpske nacionalnosti, a nalazi se na teritoriji koja je pod efektivnom kontrolom Republike Srbije, biće priveden i uhapšen istog sekunda. Videli smo da takva spoznaja i saznanja do ovog trenutka ne postoje - naglasio je predsednik.

Pod dva, kako je rekao, ono što je nesumnjivo, to je da Beograd i Srbije nikakve veze sa ovim nisu imali.

- Ja sam za događaj saznao od dvojice članova vlade. Kao što vidite, ne postoji nijedan dokaz, ne postoji čak ni nagađanje, kako bi mogao da bude Beograd - rekao je on.

Kao treću važnu stvar Vučić je naveo da Beograd nije potrčao kao Priština da izlazi sa non pejperima u kojima će nekog da optužuje, već će da sačeka, ali tu temu neće da ispušta.

- Kažu uhapšeno je deset ljudi. Pa nijedan čovek nije uhapšen za to. I ovi koji su zadržani u pritvoru, to je jedan, pa naknadno još jedan, jer je Dušan Milanović juče pušten, kao što znate, sa kojim sam i razgovarao, iz Leposavića. Oni su svi zbog raznih nekih drugih stvari, ovi svi zbog tri ručne bombe, dva noža i uniformu OVK... U svakom slučaju, važno je da se ta istraga nastavi i da se vidi ko stoji iza toga - rekao je Vučić.

On je dodao da je najmanje važno ko je počinilac, a najvažnije je ko stoji iza svega toga.

- Argument kako je Rusija gađala energijsku infrastrukturu, pa se to dogodilo na Kosovu, ja mislim da time Priština potcenjuje svakoga ko ima imalo svesti, pameti i mozga. I zato to što postoji taj opšti narativ i ta hajka oko situacije u Ukrajini, pa neko misli da može da pravi preslikavanje na neke druge primere, to je veoma pogrešno i potpuno glupo - naveo je Vučić.

Dodao je da ne misli da je Srbiji laka situacija, ne zbog toga, već zbog činjenice da mnogi ne žele da vide Srbiju na evropskom putu i pronalaze razloge za to.

- Ja ću sutra moći više da vam kažem o tome kakva je naša situacija kada budem razgovarao sa našim domaćinima. Ne idem nikoga ništa da molim, niti me interesuje da nekoga molim bilo šta. Srbija je druga po svojoj brzini rastuća ekonomija u Evropi, biće u prve tri ili četiri rastuće ekonomije u Evropi - istakao je Vučić.