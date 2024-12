TO JE ZLOČIN Vučić: Ne mogu da shvatim zašto se deca uvode u politiku

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne može da shvati zašto se deca uvode u politiku i zbog čega se neko hvali zloupotrebom maloletnog dečaka koji gađa policiju na demonstracijama u Gruziji.

Printscreen/Pink TV

On je odgovarajući na pitanje novinara o tome da je izjavio da može da podnese sve napade, ali da ne može da pređe preko zloupotrebe dece u političke svrhe rekao da je zločin koristiti decu u političke svrhe.

- Videli ste u Gruziji snimke da je neki mališan, dečak od sedam godina, gađao policiju. Gde su mu tata i mama? Ko je objavio taj snimak? Vi mislite da su objavili Telegram kanali da bi pokazali kakva je to zloupotreba. Jesu, ali naknadno. Prvo su objavili zapadni mediji i oni koji podržavaju demonstracije u Gruziji i koji uz ogroman novac pokušavaju da sruše vladu u Gruziji - rekao je Vučić.

Govoreći o protestima na Trgu slobode u Novom Sadu kada su demonstranti crvenom farbom ofarbali ploče, predsednik je rekao da je potpuno isti scenario viđen u Severnoj Makedoniji 2016. godine.

- Mi mislimo da je to njihova ideja, da su pametni i da je to zbog nadstrešnice. Pronađite snimke iz 2016. Potpuno isti scenario u Severnoj Makedoniji, pa su naravno ti koji su farbali izgubili vlast. Potpuno na isti način su ofarbali glavni trg u Skoplju, govorili o istim temama i gazda je uvek bio isti, a žrtva je uvek bio narod - istakao je on.

Kako je rekao, u Srbiji toga neće biti, jer je Srbija mnogo jača nego što to misle pojedini centri moći i da je vlast dovoljno demokratski orijentisana da trpi ponašanje ljudi koji protestuju. Vučić je istakao da oni koji predvode proteste žele da po svaku cenu dođu na vlast i da hoće da sruše demokratski izabranu, nezavisnu i suverenu vlast.

- Govore da će da zauzmu prostorije, da će da pale sveće napolju, iako se zna gde se pale sveće i gde se žali. Pri tome oni ne znaju ime nijednog stradalog, niti su otišli na groblje, ni izjavili saučešće ili pomogli nekome. Žele samo da dođu na vlast, ali u tome neće uspeti - rekao je predsednik.

Dodao je da je Srbija napredovala i da je narod postao svestan svega jer, kako je rekao, poslednja istraživanja pokazuju da kao najveći problem u Srbiji ljudi vide nasilne proteste.

- Da mi je neko rekao da će to nekada da bude ono što narod vidi kao najveći problem, ja mu ne bih verovao. Pitanja, kao što su životni standard, korupcija, Kosovo uvek su problem, a zamislite da vam ovo izbije na vrh liste, to dovoljno govori o njihovoj popularnosti i o tome šta narod misli - zaključio je Vučić.