"SRBIJA NAJVEĆI PRIJATELJ AFRIKE U EVROPI" Vučić na konferenciji "Srbija-Afrika 2024: Dostojanstvo" (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić učestvovao je na Plenarnoj sednici o uticaju terorizma i ilegalnih migracija na ekonomsku bezbednost, u okviru konferencije "Srbija-Afrika 2024: Dostojanstvo".

Foto: Tanjug

Obraćanje predsednika Vučića

- Želim pre svega da kažem da se nadam da se ovde osećate kao kod kuće, uveren sam da je Srbija najveći prijatelj Afrike u celoj Evropi. Mi volimo afričke narode, kod nas ne postoji rasizam, mi smo bili osnivači Pokreta nesvrstanih. Mi to prijateljstvo neretko nazivamo i bratstvom, zato što je skovano u teškim vremenima, kroz istoriju. Afrika je danas najbrže rastući kontinent, Afrika je budućnost sveta, sa druge strane, Srbija je druga rastuća ekonomija u Evropi. U ovom momentu niko sa sigurnošću ne može da predvidi šta nas čeka, naučili smo sa tim da živimo. Svedocimo smo jednog neverovatnog licemerja, dominacija koju je Zapad ostvario posle prve industrijske revolucije, onog trenutka kada su zemlje sa istoka prigrlile treću i četvrtu i žele da prigrle i petu, došlo je do izjednačavanja snaga. Oni su svoju moć zasnivali na dva postulata, oni su sebe nazivali svetionikom demokratije, a pod dva ekonomskom dominacijom. Međutim kada su u svetu krenule da se dešavaju promene, tog sekunda je došlo do promene osnovnih paradigmi u zapadnom svetu. Tržišna ekonomija više ne postoji. Niko u svertskim medijima neće da se seti da je tržišna ekonomija bila glavni mehanizam napretka. Mi nismo razumeli da danas i na istoku i u Africi postoji više nego ranije. U takvim uslovima saradnja među nama je od velikog značaja, ja je vidim u pet oblasti - borba protiv terorizma, Srbija iako mala, proizvodi više municije, granata nego najrazvijenije evrospke zemlje. Kao tačka dva ekonomska saradnja je od ključnog značaja. Za nas je veoma važna politička saradnja, hoću da se zahvalim velikom broju afričkih zemalja na poštovanju Povelje UN. U svim međunarodnim forumima i institucijama uvek ćemo biti spremni da pružimo podršku, uvek ćete imati glas Srbije. Takođe, mislim da je od ključnog značaja, u obrazovnoj i naučnoj sferi, možemo ubrzano da napredujemo i po pitanju dualnog obrazovanja ali i najmodernijih tehnologija. Ono što je veoma važno to je naša zajednička borba za slobodu, samostalnost, suverenitet i nezavisnost naših zemalja. Snaga našeg glasa biće onoliko jaka koliko mi budemo ujedinjeni i slobodni da govorimo - rekao je Vučić.

Vučić je kazao da je pred njim težak dan u Briselu gde će imati sastanke sa svim zvaničnicima EU.

- Danas imam težak dan u Briselu i razgovore sa svim evropskim zvaničnicima koji su novopostavljeni u Evropskoj komisiji. Moja želja je bila da ostanem jutros na otvaranju ovog samita, pa makar i neuspeo da ostvarim sve sastanke. Hteo sam da pokažem od kolikog je značaja ovaj samit i ovaj događaj za našu zemlju - rekao je i dodao da se nada da ovo nije poslednji skup ovog tipa.

Naveo je da veruje da će i na ekonomskom i političkom i svim drugim nivoima biti organizovano još mnogo skupova.

- Ja verujem da ćemo imati nešto bolja vremena u narednom periodu. Nadam se da ću moći u ime Republike Srbije da posetim veći broj afričkih zemalja, da utvrdimo naše prijateljstvo i da konkretizujemo našu saradnju i da mnogo toga zajednički dobrog napravimo u budućnosti - izjavio je Vučić.

Obraćanje Sene Sijav Boateng

Generalna direktorka Ministarstva za nacionalnu bezbednost Gane Sena Sijav Boateng zahvalila se Vladi Srbije, predesedniku, kao i organizatorima skupa.

- Vaše gostoprimstvo je nešto jako cenimo, nije tajna da su Gana i Srbija povezane pupčanom vrpcom. Ilegalne migracije često dovode do opasnih putovanja i eksploatacije. Afrika je posebno ranjiva. Možemo da kažemo da postoji zabrinjavajuća veza između ilegalnih migracija i terorizma. Terorizam remeti privredu, uništava infrastrukturu. Vlade su primorane da preusmere resurse sa razvojnih projekata na borbu protiv terorizma. Potrebna je globalna solidarnost. Srbija igra veoma važnu ulogu, posebno u sektoru kao što je obrazovanje. Jasno je da je to potencijal za Srbiju da odigra smislenu ulogu. Neka ova konferencija bude početak velike saradnje - rekla je Boateng, koja je prenela pozdrave predsedniku Vučiću od predsednika Gane.

Obraćanje Orlića

Vladimir Orlić, direktor BIA, istakao je da ova konferencija će danas ugostiti delegacije iz 40 država.

- Želimo da ovaj skup za sve nas bude početak novog, strateškog partnerstva. Mi smo sev države Afrike uvek videli kao svoje prijatelje. U nama uvek imate pouzdane partnere, spremni smo na svaki vid stručne saradnje. Mi ostajemo verni poštovanju Povelje UN. Računajte na našu podršku, jednako kako i mi računamo na vašu - kazao je Orlić.