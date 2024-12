ĐILAS POTVRDIO DA JE ON IZAZVAO NASILJE U SKUPŠTINI: Ana Brnabić nije htela da prekrši zakon!

PREDSEDNICA parlamenta nije stavila na dnevni red izglasavanje nepoverenja Vladi jer su na zahtevu potpisi dve sada već bivše Đilasove poslanice bili falsifikovani, što su i one potvrdile…

Foto: Printskrin

Stranka slobode i pravde i stranka SRCE su jasno rekli svoj stav da je Ana Brnabić izvršila državni udar onim što je učinila. Pre svega što nije stavila nadnevni red poverenje vladi što je morala, bila dužna i po zakonu i po Ustavu i svemu i ona je time prouzrokovala sve što se dalje desilo.Jera ako je mislila da će se desiti jedna normalna sednica parlamenta u Srbiji kada vi odbijete da stavite na dnevni red glavnu tačku. Kada svi o tome govore u ovoj zemlji, zbog naravno ove tragedije, kako mi to kažemo ubistva 15 ljudi u Novom Sadu onda ne možete očekivati da pričate o ratifikaciji sporazuma sa neznam nekom afričkom zemljom. To je zaista besmisleno. Da je ona to stavila, one scene ne bi videli u parlamentu nego bi bila jedna otvorena rasprava o tome.

Predsednica parlamenta odbila je zahtev opozicionih poslanika da na dnevni red Narodne skupštine uvrsti predlog o izglasavanju nepoverenja Vladi.

Opoziciju optužuje za falsifikovanje potpisa dve poslanice koje su napustile Stranku slobode i pravde i kap koja je prelila čašu je da nas čak nisu ni obavestili a imali su deponovane potpise o predlogu inicijative za izglasavanje nepoverenja Vladi.