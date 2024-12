KARIKATURA PROTESTA IZ DEVEDESETIH: Analitičari o taktici prozapadne opozicije koja širi listu zahteva i u politiku uvlači i đake

NEZRELOST opozicije koja se ogleda u svakodnevnom maltretiranju građana, blokadama ulica, izvođenju đaka sa nastave kako bi prisustvovali protestima i širenje liste nejasnih zahteva samo ih udaljava od nesreće koja se pre mesec dana dogodila na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 15 osoba. A izjava Marinike Tepić da je Srbija u građanskom ratu i poziv na hapšenje predsednika Aleksandra Vučića pokazuje njihovu nemoć i želju da politički profitiraju na tragediji.

Foto: J.S.

Ovako sagovornici "Novosti" ocenjuju sudbinu akcija prozapadne opozicije koje traju od 1. novembra a koje su se, umesto odavanja pošte stradalima, pretvorile u nasilne akcije i zloupotrebu đaka u političke svrhe.

Premijer Srbije Miloš Vučević kazao je da je kardinalna greška izvoditi decu na političke skupove, jer to doprinosi podelama među učenicima, što je apsolutno nedopustivo. On je izjavu Tepićeve ocenio kao "skandaloznu" i dodao da iza svega toga stoji namera opozicije da dođu na vlast bez izbora.

FOTO TANJUG/ Vlada Republike Srbije/ Slobodan Miljević Miloš Vučević

Komentarišući jučerašnje okupljanje ispred novosadske Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj", Vučević je naveo da je to što opozicione stranke rade sa decom neverovatno i da nije mogao da zamisli da će do toga doći. Ovim je, kako kaže, upropašćeno dostojanstvo škole.

- Oni su bedne kukavice, jer diraju decu, nikada im neću zaboraviti što mi diraju sina. Takve kukavice nije imala srpska istorija. Ničiju decu nikada ne bih dirao, a oni prave miting pred Gimnazijom. Ja se samo nadam da im ovakve stvari građani nikad neće zaboraviti. I poziv na građanski rat, hapšenja i napade na decu - istakao je je premijer.

Predsednik Narodne skupštine Ana Brnabić odbacila je i kao "gnusne laži" ocenila navode Tepićeve koja je u emisiji "Utisak nedelje" pokazala fotografiju na kojoj se vidi šut koji je, kako ona tvrdi, nastao posle pada nadstrešnice i koji je "iskipovan na jednoj lokaciji u Novom Sadu kao da je običan šut, a ne dokazni materijal".

- Ona svesno obmanjuje javnost tvrdnjama o dokaznom materijalu sa Železničke stanice, pozivam nadležne da reaguju na ekstremizam. Srbija nije u građanskom ratu niti blizu građanskog rata. A za one koji to priželjkuju poruka je da nemate ni s kim, ni protiv koga da ratujete - napisala je Brnabićeva na društvenoj mreži "Iks".

Ministar pravde Maja Popović kazala je da dokazni materijal sa Železničke stanice u Novom Sadu nije uništen nego je premešten na sigurnu lokaciju koja je pod neprekidnim nadzorom novosadske policije i kojoj je zabranjen pristup.

- Jedini cilj Marinike Tepić je da kreira novu aferu i predstavi javnosti kako nadležne institucije nestručno vode ovu istragu i tako dodatno uznemiri javnost u Srbiji - poručila je ministarka pravde.

Vulin: Popuštanje ambasadama - greška POTPREDSEDNIK Vlade Srbije Aleksandar Vulin rekao je, povodom napada na predsednika Aleksandra Vučića, da je "svako popuštanje službama i ambasadama koje finansiraju i podržavaju NATO opoziciju greška koju plaćamo ponovljenim maltretiranjem građana Srbije". - Žuti ološ pravi spiskove za proterivanje neistomišljenika, objavljuje da su započeli građanski rat i traži da se bez suda uhapse Aleksandar i Andrej Vučić. Da se ne bave politikom, žuti ološ bi bio uhapšen ili lečen u zatvorskim bolnicama, a pošto se bave politikom i pošto su oruđe Zapada za rušenje Srbije i sprovođenje obojenih revolucija, ništa im se neće desiti i biće im omogućeno da nastave sa pokušajima rušenja Srbije i izazivanja građanskog rata - poručio je Vulin.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković dosadašnje poteze opozicije ocenjuje kao nezrele, da je cilj njihovih protesta bio u tome da izađu iz anonimnosti te da se ni u jednom momentu nije videla svrha tih skupova.

- Oni nemaju kritičnu masu među građanima, to su sve slabo posećeni skupovi koji se organizuju na vidljivim mestima, poput blokade glavnih ulica u Beogradu, zgrade Rektorata... - objašnjava Stanković za naš list. - Marinika poziva na građanski rat, a opozicija i ne zna šta to znači, već ga u žaru te radikalne retorike priziva i tako pokazuje nemoć. Opozicioni lideri su spoj ambicije i frustracije i ni sami ne znaju šta hoće. Protesti će sami da se ugase jer nema energije. Nije jasno ni šta grupa studenata izigrava, to deluje kao loša karikatura protesta iz devedesetih, sada u Đilasovoj režiji.

Nebojša Oberknežev iz Centra za društvenu stabilnost ističe, za "Novosti", da je Marinikin poziv na građanski rat zabrinjavajući za svakog čoveka i da se kraj njihovim protestima ne vidi jer svakog dana smišljaju nove zahteve i načine kako da naude svakodnevici građana.

- Opozicija nije usaglašena ni po pitanju zahteva, ne razlikuju političku i krivičnu odgovornost. Svaki opozicioni lider ima različite zahteve i njihovi okrugli stolovi na kojima su pokušavali da se dogovore završili su se neslavno, a jedino su saglasni u tome da žele da skinu glavu predsednika Vučića i premijera Vučevića - zaključuje Oberknežev.