OPOZICIONAR OTRČAO NA AL DŽAZIRU DA KUKA ZBOG VUČIĆA: Mora ceo region da se ujedini protiv njega! (VIDEO)

ADVOKAT i opozicionar Božo Prelević otišao je na Al Džaziru da kuka zbog predsednika Aleksandra Vučića.

Foto: Printskrin

- Svaki put kad treba da se dese izbori, a ja mislim da ovo ide ka izborima, i da su ovo sve marifetluci vlasti koji će na kraju dovesti do toga da on raspiše vanredne izbore u razdrobljenoj opoziciji koja ne može da se ujedini i mi ćemo doći u situaciju da imamo istu metu samo sve manje energije na ulici. To je dosta opasna varijanta po Srbiju. A mislim da je opasna i po region. Nemaju samo građani Srbije problem sa ovom vlašću. Ja mislim da ima region. - rekao je Prelević.