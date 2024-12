KURTI PROTIVPRAVNO FORTIFIKUJE SEVER KOSMETA Petković: Ovakav vid incidenta suprotan interesima Beograda i srpskog naroda na KiM

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je incident u kojem je oštećen kanal Ibar-Lepenac u AP Kosovo i Metohija, za šta je Priština optužila Beograd, suprotan interesima Republike Srbije i srpskog naroda u AP KiM, navodeći da oštećeni kanal dovodi vodu i za Srbe na severu Pokrajine.

Foto: Printscreen/RTS

- Ovakav jedan vid incidenta, koji bi doveo do neke vrste humanitarne katastrofe, suprotan je interesima Republike Srbije i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, jer, između ostalog, taj kanal koji je oštećen u selu Varage dovodi vodu i za Srbe koji žive na severu Kosova i Metohije. Dakle, to apsolutno nije u interesu Beograda i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji - rekao je Petković za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Podsetio je da je Beograd pozvao Kfor i Euleks da izvrše nezavisnu istragu, ističući da ukoliko se utvrdi da je učestvovao bilo ko, ko je pojedinac koji je deo zvaničnog Beograda, on će da odgovara, a da isto očekuje od Prištine. Kako je naveo, "godinama smo gradili regionalni vodovod i veliki novac u to uložili".

- Godinama smo se borili za sporazum o energetici i na kraju uspeli da izdejstvujemo Elektrosever, koji sada ima jednu vrstu autonomije u snabdevanju električnom energijom žitelja severa Kosova i Metohije. Borili smo se da naši ljudi imaju i vodu i struju, a ovo što se desilo je sve suprotno tome. Dakle, kada stvari posložite, videćete da apsolutno to ne odgovara zvaničnom Beogradu - istakao je Petković.

On je ocenio da je na delu vrsta dodatne okupacije severa AP KiM od strane premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i režima u Prištini.

- Imate jednu vrstu protivpravne fortifikacije severa Kosova i Metohije. Gotovo da nema dana da (ministar unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželjalj) Svečlja ili Aljbin Kurti ne polože nekakav kamen temeljac ili rade na izgradnji novih policijskih stanica na severu Kosova i Metohije. Dakle, tri nove policijske stanice u Leposaviću, jedna nova policijska stanica u Zubinom Potoku, četiri podstanice, u Zvečanu koriste zgradu opštine za podstanicu - rekao je Petković i precizirao da je reč o "objektima za albansku kosovsku policiju".

On je dodao da u Banjskoj takođe koriste prostore za tzv. kosovsku policiju, a da u Kosovskoj Mitrovici u istu svrhu koriste prostor gde je nekada bio vojni remont.

- Da ne govorimo o tome da su izgradili četiri nelegalne baze u opštinama Zubin Potok i Leposavić. Policijsku bazu grade na onom ozloglašenom mestu kod Bistričkog mosta, gde je upucano šestoro Srba. Nema tačke gde nisu postavili protivpravno kosovsku policiju, albansku kosovsku policiju, koja i po Briselskom sporazumu nema šta da traži na severu Kosova i Metohije, pogotovo ne sa dugim cevima - rekao je Petković.

On je istakao da je incident u selu Varage dao alibi Kurtiju da nastavi sa novim napadima na Srbe na AP KiM i sa politikom progona srpskog naroda. Petković je naglasio da je Kurti, odmah kada je došlo do eksplozije, sazvao konferenciju za novinare i "onako iz topa odmah napao Beograd i rekao kako Beograd podržava nekakve terorističke grupe", navodeći da je to retorika koju je koristio i za Banjsku i koju "koristi stalno".

On je naveo da su Kurtiju potrebni napadi na severu AP Kosova i Metohije, jer je to deo njegove predizborne kampanje, ali i način da on izbegne svoje obaveze koje se odnose pre svega na formiranje Zajednice srpskih opština.

Govoreći o hapšenju novinara Dušana Milanovića kojeg optužuju za terorizam, Petković je rekao da je u pitanju "častan, čestit čovek, domaćin, novinar iz Leposavića".

- Uhapšen je, niko ne zna zbog čega. Stavlja mu se na teret nešto što apsolutno nema veze sa njegovim radom. Ali to je inače, dodatno, odnos ne samo prema Srbima, nego i prema srpskim medijima na Kosovu i Metohiji - naveo je Petković.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je ocenio da je očigledno da Priština ne želi da razgovara, već da želi da ide putem suprotnim od dijaloga.

- Nama je srpski narod na prvom mestu. Ali da bismo obezbedili mir i sigurnost i bolji život za taj napaćen srpski narod, neophodno je da se ispuni sve ono što je u dijalogu dogovoreno. I zato insistiramo na dijalogu, jer nema alternative mirnom rešavanju svih problema na Kosovu i Metohiji, jer čuvamo srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ali Kurti to ne želi. On ne želi Srbe, on ne želi mir, on ne želi dijalog. I kada se sve to posloži, rezultat su jednostrani nasilni potezi - rekao je Petković.

On je podsetio da je EU juna prošle godine direktno zatražila od Kurtija da povuče policiju sa severa AP KiM, da organizuje lokalne izbore u četiri opštine i da krene direktno sa formiranjem Zajednice srpskih opština.

- Oni to sve odbijaju, ništa ne žele. I onda, s druge strane, imate razna saopštenja - Evropske unije, Kvinte, drugih, gde verbalno osuđuju incidente, gde verbalno osuđuju napade, gde sada u ovom trenutku osuđuju ovo što se desilo u Varagama, ali da zapravo iza toga ne postoji nikakva konkretna akcija koja će da ide u pravcu deeskalacije - zaključio je Petković.

Podsetimo, u selu Varage kod Zubinog Potoka u petak uveče je došlo do eksplozije u kojoj je oštećen kanal Ibar-Lepenac, zbog čega je prekinuto vodosnabdevanje, a Priština je za napad optužila Beograd. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da Srbija nedvosmisleno negira bilo kakvu umešanost u napad na kanal Ibar-Lepenac i pozvao na temeljnu, nepristrasnu i transparentnu istragu ovog čina sabotaže.

(Tanjug)