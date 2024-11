OGLASIO SE KFOR O EKSPLOZIJI U ZUBINOM POTOKU: Važno da se utvrde činjenice u vezi sa napadom

KFOR je danas najoštrije osudio napad na vodovod u Zubinom Potoku na severu AP Kosova i Metohije koji je ozbiljno poremetio snabdevanje vodom i strujom na tom području, navodeći da misija predvođena NATO-om pruža bezbednosnu podršku nakon tog napada.

foto kfor

Kfor u saopštenju ističe da je važno da se utvrde činjenice u vezi sa tim napadom, kao i da odgovorni budu privedeni pravdi.

Navodi se da pripadnici Kfora od sinoć obezbeđuju vodovod i okolna mesta, kao i da je ta misija ponudila da obezbedi logističku podršku institucijama u Prištini, odnosno uklanjanje eksplozivnih sredstava i inženjersku podršku.

U saopštenju se napominje da KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat, zasnovan na Rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 iz 1999. godine, i da doprinosi bezbednom okruženju za sve ljude i zajednice koje žive u AP Kosovo i Metohija, kao i slobodi kretanja, u svakom trenutku i nepristrasno.

KFOR blisko sarađuje sa tzv. kosovskom policijom i Euleksom u osiguravanju bezbednosti u AP Kosova i Metohija, navodi se u saopštenju.

U selu Varage kod Zubinog Potoka sinoć je došlo do eksplozije u kojoj je oštećen kanal Ibar-Lepenac, zbog čega je došlo do prekida u snabdevanju vodom, a Priština je napad okarakterisala kao teroristički i optužila Beograd da stoji iza njega. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da Srbija najoštrije osuđuje napad na kanal Ibar-Lepenac i istakao da to što je režim premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija požurio da upire prstom u Srbiju bez dokaza potencijalno ukazuje na umešanost Kurtijevog režima.

(Tanjug)