HULIGAN IVAN BJELIĆ ZAPRETIO NOVIM NASILJEM ČIM JE IZAŠAO IZ PRITVORA: Biće Majdan u Srbiji! Vučiću, uhapsićemo te! (VIDEO)

HULIGAN Ivan Bjelić danas je pušten iz pritvora, a prve momente na slobodi Bjelić je iskoristio da zapreti novim nasiljem.

- Glavna poruka koju nosim iz ovog pritvira i svega ovoga je da nasilje prema nasilniku nije nasilje nego samoodbrana. I da je to stvar kojom treba da se vodimo u budućnosti. Po ko zna koji put predstavljaju ovo kao prokleti Majdan, a ovo neće biti Majdan za nas, nego možda eventualno za ove idiote na vlasti koji su nas strpali ovde gde su nas strpali. Slomiti nas nećete, ako planirate da me ponovo strpate u zatvor, to vam neće poći zarukom i borićemo se do samog kraja. Kako je uhapsio Vesića i Šurlana, kako je uhapsio Jelenu Tanasković, tako će pasti i on i tako ćemo ih pohapsiti sve. Borba nije stala, nije prestala, ništa se nije smirilo, i sada treba samo da udarimo još jači, kada smo konačno pušteni na slobodu i imamo priliku da u ovome učestvujemo. Nasilje prema nasilniku nije nasilje nego samoodbrana - poručuje Bjelić u videu.

