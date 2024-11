VESIĆU UGROŽEN ŽIVOT: Nakon šest dana štrajka glađu, bivšem ministru pozlilo, iz Okružnog zatvora prebačen u bolnicu u Sremskoj Kamenici

BIVŠEM ministru saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Goranu Vesiću nakon šest dana štrajka glađu pozlilo je u noći između ponedeljka i utorka, i on je juče u 8.45, iz Okružnog zatvora u Novom Sadu, kolima Hitne pomoći prebačen u Institut za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici.

Foto Tanjug/Marko Đoković

To je za "Novosti" potvrdio Mile Jandrić, upravnik Okružnog zatvora u Novom Sadu, gde se Vesić nalazio u pritvoru od subote ujutro. Osim toga, započeo je i štrajk žeđu i više od 20 sati nije uzimao vodu.

- Vesiću se pogoršalo zdravstveno stanje, odmah su ga pregledali zatvorski lekari, konstatovali su tegobe i o tome je obavešten sud, odnosno sudija za prethodni postupak, koji je dao nalog i odobrio da se on transportuje u Institut u Sremskoj Kamenici - kaže Jandrić, navodeći da je postupio po protokolima i procedurama koji se primenjuju u ovakvim slučajevima. Nakon što su ga pregledali lekari specijalisti, Vesić je zadržan na koronarnom intenzivnom odeljenju, a, kako saznajemo, u bolnici ga obezbeđuju pripadnici Službe za obezbeđenje, što je deo redovne procedure tokom lečenja pritvorene osobe u civilnoj bolnici.

Brat bivšeg ministra Zoran Vesić kazao je da je Goran srčani bolesnik koji je pre nekoliko dana bio primljen na Institut "Dedinje" u predinfarktnom stanju, nakon čega mu je predložena hospitalizacija i koronarografija. Kako kaže, to je odbio jer u tom trenutku još nije bio postavljen neko ko bi umesto njega obavljao funkciju:

- Štrajk glađu, koji je praktično počeo u četvrtak kada je uhapšen, dodatno je pogoršao njegovo zdravstveno stanje. Njemu je pritvor određen bez osnova, i to hroničnom srčanom bolesniku kada je već započeo štrajk glađu. Odrediti pritvor nevinom, bez osnova, sa takvim zdravstvenim stanjem, isto je kao da ste mu potpisali smrtnu presudu - rekao je Zoran Vesić, inače lekar, objašnjavajući da i kod zdravih osoba posledice štrajka glađu mogu da budu ozbiljne i opasne po život, a posebno kod osoba koje imaju hronična oboljenja.

Kako je preneo, brat mu je istog dana kada se nesreća dogodila rekao da će podneti ostavku i da o tome nije imao nikakvu dilemu, jer je to čin moralne i političke odgovornosti, kao čoveka koji je bio na čelu resora u kojem se desila velika tragedija.

- Iako je ta stanica rekonstruisana u vreme kada Goran nije bio ministar, niti je imao veze sa tim, kao odgovoran i moralan čovek dao je ostavku odmah, čim su prošli dani žalosti. Međutim, druga je stvar krivična odgovornost. U slučaju mog brata čini mi se da je tužilaštvo tražilo pritvor za moralnu i političku odgovornost pod pritiskom rulje, bez postojanja osnove bilo kakve krivične odgovornosti. Njegov čin štrajka glađu je protest protiv toga da nevinog čoveka utamničite na 30 dana, znajući da mu je zdravstveno stanje ugroženo, da mu je život ugrožen.

Zoran Vesić je rekao i da je uveren da osnov za određivanje pritvora - opasnost od uznemirenja javnosti, ne stoji:

- On je upravo i podneo ostavku odmah, kako bi smirio javnost i iz pijeteta prema porodicama poginulih.

Prema njegovim rečima, porodicama koje su u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu izgubile svoje najmilije niko ne može da nadoknadi gubitak. On im je u ime porodice Vesić izrazio najdublje saučešće.

I Šurlan prevezen u Kamenicu U INSTITUT za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, juče popodne prevezen je i Nebojša Šurlan, koji se nalazio u pritvoru u Okružnom zatvoru u Novom Sadu. On je bio direktor JP "Infrastruktura železnica Srbije". On je primljen prvog dana u pritvorsku jedinicu Okružnog zatvora sa više zdravstvenih tegoba. Na osnovu mišljenja lekara interniste, koji ga je juče pregledao, prevezen je u poslepodnevnim satima u Institut u Sremskoj Kamenici.

Inače, Vesić je uhapšen 21. novembra sa još 12 osoba koje se dovode u vezu sa nesrećom na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra, kada je usled pada betonske nadstrešnice nastradalo 15 ljudi, a dvoje teško povređeno. On se sumnjiči za krivično delo "teško delo protiv opšte sigurnosti", u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti i određen mu je pritvor do 30 dana zbog uznemirenja javnosti. Na tu odluku, kako nam je rečeno u Višem sudu u Novom Sadu, uložene su žalbe o kojima treba da odluči krivično vanpretresno veće tog suda. Pritvor do 30 dana određen je za još deset osoba, dok su Jeleni Tanasković, direktoru JP "Infrastruktura železnica Srbije", koja je prošle srede, dan pre hapšenja podnela ostavku na tu funkciju i Aniti Dimoski, v. d. pomoćnika ministra za sektor železnica, izrečene mere kućnog pritvora uz elektronski nadzor u trajanju do tri meseca.

Vesić je štrajk glađu započeo još tokom četvoročasovnog policijskog zadržavanja. Prema rečima prof. dr Predraga Mitrovića, kardiologa u Kliničkom centru Srbije, neuzimanje hrane više dana zaredom može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe i ugroziti život pacijenta.

- Naš organizam ima određene dnevne potrebe za elektrolitima kao što su natrijum, kalijum, hloridi i za gradivnim materijama odnosno ugljenim hidratima, proteinima, šećerima, što sve unosimo hranom. Organizam ima kompenzatorne mehanizme i može da pokrije određeni period bez unosa tih elemenata, ali ne dugo. Kada je reč o srcu, može doći do poremećaja ritma, oscilacije krvnog pritiska, povećanje dinamike krvnih sudova, odnosno skupljanja i širenja što može prouzrokovati srčani udar. I terapija koju pacijent inače uzima je prilagođena normalnom stanju organizma. Čim organizam nije u ravnoteži, i ta terapija može da bude preslaba ili prejaka - objašnjava, za "Novosti" Mitrović.

Dotrajalo 40 odsto žica? PREMA nezvaničnim medijskim saznanjima, navodno je propušteno da se utvrdi da je na konstrukciji stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu došlo do korozije na spoju zatege i krovnog nosača što je prouzrokovalo deterioraciju kablova u zategama, te smanjenu nosivnost zatega, s obzirom na to da je 40 odsto žica u njima bilo van funkcije, što je uz neuklanjanje nearmiranog betona i dodavanjem novog sloja uzrokovalo lom krutih veza poprečnih greda nadstrešnice u stubove prednje fasade objekta, te do potpunog otkazivanja zatega i pojave krtog loma i obrušavanja nadstrešnice na tlo ispred prednje fasade vestibila B stanične zgdrade.

U novijoj istoriji Srbije, političari su često stupali u štrajk glađu kako bi skrenuli pažnju na određene teme ili jer su smatrali da im je učinjena nepravda. Još od osamdesetih godina pa do danas, glađom su štrajkovali Vuk Drašković, Vojislav Šešelj, Milorad Vučelić, Tomislav Nikolić, Aleksandar Vulin, Boško Obradović, Aleksandar Martinović, Sandra Božić, Marinika Tepić. Najduže je izdržao Šešelj - čak 28 dana, dok je Miroslav Aleksić istrajao svega 15 minuta.