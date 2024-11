BRNABIĆEVA: Apelujem na civilizovanu raspravu o budžetu, da ne gledamo nasilje

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić zamolila je sve narodne poslanike da danas započnu civilizovanu raspravu o predlogu Zakona o budžetu u Narodnoj skupštini.

Foto: Printskrin

Ona je, gostujući u jutarnjem programu televizije Hepi, istakla da građani, koji su birali narodne poslanike, očekuju debatu o budžetu kao i da se u njemu nalaze sredstva za povećanja plata, penzija i minimalca.

- Sednica je prevashodno o predlogu Zakona o budžetu za 2025. godinu. Srbija je prema izveštajima najbrže rastuća ekonomija Evrope i ovo je prvi budžet koji branimo sa investicionim rejtingom. To su stvari koje privlače pažnju čak i svetske javnosti. Ja molim opoziciju, kao predsednica Narodne skupštine, da ne blokiraju raspravu o budžetu, jer se u tom budžetu nalaze sredstva za povećanje plata, povećanje penzija, povećanje minimalca... Znamo da je 2012. godine prosečna penzija bila 204 evra, a prosečna penzija u 2025. godini biće 436 evra. To su te dramatične razlike u kvalitetu života, ali mi moramo da se borimo svaki dan za to, to ne pada sa neba, rast dolazi iz kapitalnih investicija. Budžet koji će biti pred nama predviđa rekordna sredstva za poljoprivredu, izdvajanja za decu i tako dalje. Ako planiraju da blokiraju raspravu o budžetu, ja im poručujem da to neće uspeti, zato što mi imamo odgovornost prema budžetu. Ja još jednom molim da ne gledamo nasilje u skupštini, već da debatujemo, zbog toga su nas birali građani - poručila je predsednica parlamenta.

Brnabićeva je istakla da je situacija da narodni poslanici, koje su birali građani, izađu ispred skupštine i blokiraju prolaz tim istim građanima potpuno bizarna i jedinstvena u svetu.

- Juče smo imali prilike ponovo da gledamo užasne scene nasilja u Novom Sadu koje sprovodi sveukupno zajedno – ne više od hiljadu ljudi. Tu imate nekog čoveka koji je kao novinar koji preti nekim starijim ženama. Da li takvu Srbiju želimo, da li je to Srbija koju oni obećavaju? Nekada su blokirali saobraćajnice, a sada blokiraju i pešake. Oni su potpuno preuzeli na sebe pravo da određuju ko sme kuda da prođe. U petak su narodni poslanici izašli iz Narodne skupštine, gde ih je narod izabrao da ih zastupa, da bi maltretirali isti taj narod. U nekim drugim zemljama, da narodni poslanici, dakle oni koje je izabrao narod, izađu na ulicu i maltretiraju te iste građane, oni bi momentalno završili u ludnici. Za sve postoji vreme i mesto, mi danas moramo da razgovaramo o budžetu. Ljudi gledaju u nas, očekuju od nas raspravu i očekuju od nas da budžet ili usvojimo ili ne usvojimo. Apelujem na civilizovanu raspravu. Ponavljam, juče u Novom Sadu je bilo manje od hiljadu ljudi, a kada gledate slike pomislili biste da je počeo građanski rat, a oni to hoće, kao što je rekao predsednik Vučić – oni hoće rat, a mi rad - rekla je Brnabićeva.

Predsednica skupštine podsetila je na događaje iz prošlosti, kada je na vlasti bila današnja opozicija i upitala šta je sa njihovom odgovornošću.

- Nakon nesreće u Novom Sadu, dva ministra su podnela ostavke, kao i direktorka Infrastrukture železnice. A šta se desilo 2011. godine, kada je prilikom sanacije klizišta u Zemunu poginulo četvoro ljudi, na pravdi Boga? Tada je gradonačelnik Beograda bio Dragan Đilas. Ponavljam, četvoro radnika poginulo i niko nije odgovarao. One koji su bili optuženi, oslobodio je sudija Miodrag Majić. Da li je neko snosio političke posledice – ne, nije. Nikom ništa. To su oni. Onda se 2007. desila eksplozija u fabrici Prvi partizan Užice. Ko je tu kriv? Isto niko, kriv je barut za pogibiju sedmoro ljudi! Ostavku niko podneo nije, a samo dve nedelje pre eksplozije završen je remont fabrike. Direktor fabrike je ponudio ostavku, ali ju je upravni odbor odbio. Dakle, radi se o ljudima koji su tokom svoje vladavine pokazali da ne postoji nikakva odgovornost – ni ljudska, ni moralna, ni krivična. Što se tiče požara u diskoteci Kontrast u Novom Sadu, šestoro žrtava. Vlasnik lokala dobio je pet godina zatvora, pa je ta kazna preinačena na četiri i onda je nakon dve trećine izdržane kazne pušten na slobodu. Objekat nije imao dozvolu za rad... Je l' Bojan Pajtić kao pokrajinski premijer podneo ostavku? Nije je ni ponudio. Setimo se 2003, kada je radnik BIA ubio petoro svojih kolega. Ko je tada snosio odgovornost i podneo ostavke? Niko - izjavila je Brnabićeva.

Ona je poručila i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u sinoćnjem intervjuu najbolje objasnio razliku između vlasti i opozicije, te da oni žele rat, a Srbiji treba rad.

- Intervju predsednika Aleksandra Vučića, koji smo sinoć mogli da gledamo, najteži je na svetu. Pitanja nisu nimalo laka, veoma su provokativna i molim sve građane da pogledaju taj intervju, da pogledaju kako se bori za interese Republike Srbije. Odgovorio je na sva pitanja, iskreno, otvoreno, bez ikakvih političkih floskula, bez sakrivanja iza političkih fraza. Jasno, otvoreno objasnio politiku Srbije, zašto imamo prijatelje i na istoku i na zapadu, objasnio zašto sedimo na srpskoj stolici. Mi želimo rad, a oni rat, građanski rat koji priželjkuju i kome se raduju - zaključila je Brnabićeva.

